En Chile, según datos publicados por la Asociación Nacional de Industriales de Cecinas (ANIC) la producción anual de salchichas en 2021 superó los 96 millones de kilos, donde se incluyen ‘vienesas’ y ‘gordas’.

Junto con esto, en 2018, un artículo de BioBioChile consignó que el consumo per cápita de vienesas en Chile es de 16 Kilos, o 16 paquetes de 20 unidades por persona.

Este elevado consumo por parte de los chilenos demuestra que las salchichas representan un producto importante en la dieta diaria.

Es por esto que la Organización de Consumidores y Usuarios (ODECU) decidió realizar un estudio que evaluó la calidad nutricional de salchichas y vienesas disponibles en el mercado nacional.

Se sometió a prueba un total de 11 muestras.

Allí se evaluó el grado de cumplimiento de los requisitos obligatorios de rotulación, análisis nutricional, microbiológicos y una comparación de cumplimientos con el precio de compra.

Además, se realizó un análisis genético para identificar a través del ADN el tipo de especie cárnica utilizada en la preparación de las salchichas.

Es primera vez en Chile que una organización de consumidores realiza este tipo de análisis.

Análisis de la ODECU

De los resultados obtenidos, es importante mencionar que solo una muestra cumple con el total de los aspectos evaluados.

Por otra parte, las 10 muestras restantes presentan uno o más ‘no cumplimientos’ respecto a los requisitos obligatorios de informar en su rotulación.

Las 6 muestras restantes, equivalentes al 55%, presentan uno o más incumplimientos en su composición y/o rotulado.

Las deficiencias detectadas corresponden a: contenido de un ingrediente no rotulado; rotulado de un ingrediente que no contienen y/o no cumplimiento de rotular sus ingredientes.

Análisis Genético de salchichas y vienesas

A través del análisis genético se detectaron diversos incumplimientos al reglamento por la composición de los productos.

En detalle, según el análisis de ADN, las salchichas PF Tradicional, aunque rotulan ser fabricadas con carne de pollo y cerdo, arrojaron un 36% de carne de pavo, la que no está rotulada.

En tanto, la marca Montina Tradicional, que rotula ser fabricada con carne de pollo y cerdo, resultó no tener cerdo y contener un 15% de carne de pavo, tampoco rotulada.

Otro caso es la Salchicha Sureña Lider, que declara estar fabricada con carne de pollo y cerdo, pero que se encontró un 5% de carne de vacuno no declarada en el rotulado.

También se encontraron irregularidades en la marca Receta del Abuelo, Salchicha Sureña. Aunque declaran estar fabricada principalmente de vacuno y posteriormente cerdo, el análisis arrojó que es un 85% cerdo, 11% vacuno y 4% pavo, este último no declarado.

Finalmente, las Salchichas Premium de la Receta del Abuelo, que declaran ser fabricadas principalmente con carne de cerdo, y después vacuno, resultó ser 86% de cerdo, 12% de pavo no declarado y solo 2% de vacuno.

En otros resultados, la marca Receta del Abuelo, en su versión salchicha Sureña no cumple con la cantidad de grasa total rotulada.

Puedes leer el informe completo a continuación: