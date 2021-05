“Con todos los retiros nos hemos quedado sin stock”. Así de categórico es Cristian Núñez, gerente general de Automarket Chile, empresa comercializadora de automóviles seminuevos.

“Hay causas y factores para este fenómeno. Estamos en un momento de catástrofe, enfrentando una pandemia y la gente ya no quiere andar en las micros y mucho menos en Metro. Hoy quieren un auto, ya que se ha convertido en un bien de primera necesidad. Quizá en el campo no, pero en la ciudad, si no tienes auto, es muy difícil trasladarse”, señala el experto.

Sobre los retiros de AFPs, Núñez señala que las personas con esta inyección de dinero se convierten en agentes económicos, que además necesitan trasladarse, por lo que la primera compra es la de un vehículo.

“Con el 10% tienen el poder adquisitivo, y si este 10 por ciento le llega a todos los agentes económicos que hay en la familia, la masa monetaria aumenta, lo que se traduce en la compra de bienes de primera necesidad, como ahora lo es un automóvil”, comenta.

Sobre cuáles son los autos que más se venden tras los retiros de los fondos de pensiones, el profesional señala que son principalmente los Citycar, que van desde los 5 a los 15 millones de pesos. “Ese es el segmento que más se ha vendido en pandemia”.

Sobre el stock, explica que no hay mucho en el mercado, y sólo es posible encontrar automóviles seminuevos, ya que los cero kilómetros no llegan, o llegan ya vendidos.



Si es un buen momento para vender, puesto que quienes necesitan liquidez, pueden aprovechar de vender su vehículo a un precio muy conveniente, ya que la demanda es alta y seguirá aumentando en los próximos meses.

“Las personas utilizan estos fondos para comprar un vehículo, o para pagar el pie de uno, puesto que hoy están las condiciones del mercado muy favorables para comprar con crédito y las instituciones están abiertas a dar créditos automotrices”, agrega Núñez.