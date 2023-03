Esta semana fue el lanzamiento de The Last Of Us Parte I, una nueva versión del videojuego para PC, que llegó 10 años después de su estreno para consolas. Sin embargo, trajo varios problemas de funcionamiento que dejaron descontentos a los usuarios.

Fue el lunes 28 de marzo cuando el videojuego estuvo disponible a través de Steam, pero a menos de una semana se llenó de reseñas negativas y quieres lo compraron, lanzaron una lluvia de reclamos hacia Naughty Dog, su desarrolladora.

Y es que el remake trajo consigo diferentes fallas. Según las reseñas, la mayor parte de las quejas tienen que ver con un mal rendimiento, congelamientos que afectan a la jugabilidad y gráficas que tardan demasiado en cargar.

Estas fallas dejaron una ola de reacciones en redes y los jugadores no dudaron en catalogar el juego con malas críticas en distintos portales del nicho.

De hecho, Naughty Dog no hizo oídos sordos a los problemas y se pronunciaron al respeto. “Hemos escuchado sus inquietudes y nuestro equipo está investigando activamente varios problemas que ha informado”, informaron el martes.

Asimismo, aseguraron que integrarían actualizaciones para mejorar estas fallas, “nuestro equipo está priorizando las actualizaciones y abordará los problemas en los próximos parches“.

The Last of Us Part I PC players: we've heard your concerns, and our team is actively investigating multiple issues you've reported. We will continue to update you, but our team is prioritizing updates and will address issues in upcoming patches. — Naughty Dog (@Naughty_Dog) March 28, 2023

Pero a pesar de estos intentos, el juego hasta ahora no ha quedado exento de críticas, puedo que su versión original y el último remake para PS5 que se lanzó hace algunos meses superaron con creces la calidad de The Last Of Us Parte I para PC.

Un desastre mayúsculo: Los jugadores de PC están muy cabreados con The Last of Us: Parte 1, y todas las críticas apuntan en la misma dirección https://t.co/JRWh3bpSDD pic.twitter.com/fcLaBZrLpJ — 3DJuegos (@3djuegos) March 28, 2023

My impressions after playing The Last of Us Part 1 on PC for 6 Hours: – Surprisingly ran decent but the issues were still present with stuttering occasionally

– Frames going all over the place

– Items not loading properly

– 1 game crash

– Glitches with cutscenes

– Needs lots of… pic.twitter.com/iHuu81UZLY — DomTheBomb (@DomTheBombYT) March 29, 2023

the last of us part 1 pc port fucking sucks pic.twitter.com/QxU5WH7fEx — thaii 🌊⭐️ (@hoefood) March 28, 2023

Ya ven señoras y señores que no es juego andar preordenando juegos y sobretodo si salen mal en su día de lanzamiento ? el juego The Last of us part 1 en steam salió roto de que sirve que pida tanto hardware si el port salió una mierda ? obvio paso lo que tenia que pasar🤡🤣 pic.twitter.com/bduWlYoLsu — Lex St (@Lex_Stdr) March 28, 2023

Joel The last of us a través de los años: – juego original/remasterización de ps4

– The Last Of Us part 1 versión PS5

– The Last Of Us en HBO

– Port PC 🤣pic.twitter.com/lmgJ9UWKmZ — Kevin Guerrero🇺🇸🇪🇨//Resident Evil 4 Remake🎮 (@KevinJulynG) March 29, 2023

El port de PC de The Last of Us Parte 1 es un puto desastre. Como viene siendo habitual de parte de Playstation, juego totalmente roto y repleto de bugs pic.twitter.com/RrMSU1RlWM — Poliwar (@poliwa_93) March 28, 2023

The Last of Us en Pc si tuviese una portada honesta pic.twitter.com/2GxpWB7hEJ — Craigjima & Methodical (@HideoCraigjima) March 29, 2023