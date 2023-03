Contrario a lo que teorizaban los fans de la serie, "Abby" no apareció en el capítulo 9 de 'The Last Of Us'.

Neil Druckmann, creador de la historia tras la serie The Last Of Us, aclaró una curiosa teoría sobre el capítulo final de la primera temporada, donde los espectadores aseguraron que la actriz que “Abby”, quien aparece en la segunda parte del videojuego, estuvo presente en una escena.

Por una parte, algunos apuntaban a que apareció fugazmente mientras Joel disparaba a Las Luciérnagas, mientras que otros señalaban el momento en que Joel mata al médico que operaría a Ellie para comenzar a desarrollar una cura para el cordyceps.

Sin embargo, la mente tras la historia desmintió esta teoría en el podcast Kinda Funny transmitido por YouTube el pasado lunes, asegurando que ninguna de las asistentes del médico que aparece en aquella escena era Abby y tampoco una Luciérnaga.

Y no nos dimos cuenta que Abby (la actriz de voz, Laura Bailey) sí salió en el último capítulo de The Last Of Us. pic.twitter.com/rxD0BIalAs — Jag Durán (@jagduran) March 13, 2023

¿Quién es “Abby” y por qué es importante en ‘The Last Of Us’? (Con spoilers)

En el videojuego, Abby es nada más y nada menos que la hija del médico a quien Joel disparó para salvar a Ellie de la letal cirugía a la que sería sometida debido a su inmunidad contra la infección por cordyceps.

El personaje aparece por primera vez en la segunda parte del juego, cuando encuentra a su padre muerto y promete venganza para el autor de tal asesinato.

Con el tiempo también se convertirá en la peor enemiga de Ellie, quien emprenderá un duro viaje para encontrarla luego de los eventos que se avecinan para la segunda temporada de la serie.

De hecho, ambas se conocen en la segunda parte del juego, pero es mucho más adelante cuando tienen su encuentro final. Todo indica que el arco de Abby comenzará pronto, pero se extenderá bastante a lo largo de la historia.