Durante la tarde de este miércoles usuarios a nivel mundial comenzaron a reportar problemas en Instagram, luego que en los comentarios apareciera la frase “nah he tweaking”, lo que desconcertó a millones de personas.

De acuerdo al sitio cloutnews, todo esto inició en la cuenta denominada @rap, luego de un tuit del artista “Lil Nas X” sobre “Tony Hawk”, quien lanzó su nueva línea de patinetas.

Al reportar la publicación desde @rap, ellos añadieron una pregunta en el pie en la que decían “He speaking facts or nah” (¿Está hablando de hechos o no?), a lo que los usuarios indicaron: “nah he tweakin”.

En este contexto, puede deducirse que el significado de esta frase, formalmente hablando, es: “No, está bromeando” o “No, está molestando”.

De acuerdo al Diccionario Urbano en Estados Unidos, se trata de una frase utilizada básicamente por adolescentes en ese país, la cual significa “decir cosas sin sentido o estúpidas”.

Asimismo, el diccionario agregó que suele utilizarse “tweakin” al referirse a personas que están “bajo los efectos de las drogas” o que están “alucinando”.

Hay que señalar que este mensaje se viralizó también redes sociales como Twitter o Facebook, con muchas personas asustadas y pensando en un hackeo de cuentas.