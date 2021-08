Hace algunas horas usuarios en todo el mundo han comenzado a reportar un presunto hackeo a la red social Instagram. Se trata de extraños mensajes que aparecen en los comentarios de las publicaciones.

Por ahora, debajo de las fotos se puede leer la siguiente frase: “nah he tweakin”.

De acuerdo a lo que reporta el sitio Downdetector, los reportes de usuarios en distintas partes del mundo comenzaron a masificarse desde las 19:00 horas de este miércoles.

Asimismo, en Twitter miles de usuarios hicieron tendencia el mensaje antes expuesto, tal como ocurre con Facebook u otras redes sociales.

Aparentemente, de acuerdo a lo que hemos podido revisar, la situación ha ocurrido en cuentas verificadas que hayan publicado contenido dentro de las últimas tres horas.

Según cloutnews, este confuso mensaje comenzó en la cuenta @rap, luego de un tuit de “Lil Nas X” sobre “Tony Hawk”, quien lanzó su nueva línea de patinetas.

Al reportar la publicación desde @rap, ellos añadieron una pregunta en el pie en la que decían “He speaking facts or nah” (¿Está hablando de hechos o no?), a lo que los usuarios indicaron: “nah he tweakin”.

Por lo anterior, se puede entender que la frase significa algo así como “No, está bromeando” o “No, está molestando”.

Tras eso, el mensaje comenzó a hacer spam en diversas cuentas alrededor del mundo, lo que se mantiene hasta esta hora.