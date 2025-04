En los últimos días, se hicieron tendencia en redes sociales las imágenes generadas con Inteligencia Artificial (IA) al estilo Studio Ghibli, millones de personas se sumaron e hicieron sus propias versiones, pero esto tiene un costo para el medio ambiente del que poco se conoce.

Resulta que la IA utiliza considerables cantidades de agua limpia para funcionar, especialmente los modelos de gran tamaño, como los más recientes de ChatGPT (OpenAI).

De acuerdo con Shaolei Ren, profesor asociado de Ingeniería Eléctrica e Informática, Universidad de California, los modelos de IA grandes se entrenan e implementan en grandes servidores con múltiples unidades de procesamiento gráfico (GPU).

“Estos servidores consumen tanta energía que pueden consumir el equivalente al consumo energético promedio de una casa entera. Por lo tanto, a pesar de las recientes mejoras en la eficiencia de los algoritmos y el hardware, el entrenamiento y la inferencia de modelos de IA aún suponen un enorme consumo energético”, explica el experto.

Esto supone emisiones de carbono, pero también altos consumos de agua, para la refrigeración de servidores locales y también para la generación de electricidad externa.

El consumo energético de los servidores genera calor y para disiparlo y evitar el sobrecalentamiento se usan torres de refrigeración o aire exterior, que requieren grandes cantidades de agua.

El experto encontró que entrenar modelos grandes de IA requiere millones de litros de agua dulce, y ejecutarla, aún más.

OpenAI no comparte abiertamente cuanta agua usan en sus operaciones, pero a la fecha existen estimaciones basadas en datos públicos.

Un estudio de la Universidad de California y la Universidad de Texas, en el que participó Ren, encontró que por cada 10-50 consultas simples, modelos como ChatGPT-3 gastan 500 mililitros de agua.

“GPT-4, el modelo que actualmente utiliza ChatGPT, supuestamente tiene un tamaño mucho mayor y, por lo tanto, probablemente consume más agua que GPT-3“, señala el ingeniero.

El estudio también proyecta que “la demanda mundial de IA representará entre 4.200 y 6.600 millones de metros cúbicos de extracción de agua en 2027“.

Suponiendo que generar una sola imagen con IA con el modelo actual de GPT-4 genere un costo de medio litro de agua y alrededor del mundo se están generando millones, la cifra es bastante alta.

Por mil imágenes serían 500 litros, por un millón, 500.000 litros desperdiciados. Sin embargo, esto ya era un problema antes, puesto que ChatGPT recibe aproximadamente 10 millones de consultas al día.

De hecho, el mismo Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, dijo hace unos días que tuvieron que limitar la función de generación de imágenes de ChatGPT y habló de sus servidores.

“Es muy divertido ver a la gente amar las imágenes en ChatGPT, pero nuestras GPU se están derritiendo. Vamos a introducir temporalmente algunos límites de velocidad mientras trabajamos para hacerlo más eficiente”, señaló en su perfil de X.

it's super fun seeing people love images in chatgpt.

but our GPUs are melting.

we are going to temporarily introduce some rate limits while we work on making it more efficient. hopefully won't be long!

chatgpt free tier will get 3 generations per day soon.

— Sam Altman (@sama) March 27, 2025