Enigma, el diamante tallado negro más grande del mundo, fue exhibido por primera vez esta semana en Dubái. La increíble piedra preciosa será subastada y se espera que se venda en unos 5 millones de dólares, casi 4.000 millones de pesos chilenos.

La pieza se habría formado tras el impacto de un meteorito hace más de 2.600 millones de años, asegura Sophie Stevans, especialista en joyas de la casa de subastas Sotheby’s.

Tal como consigna DW, este diamante de 555,55 quilates y 55 caras, sería uno de los más difíciles de tallar por su resistencia. Se compone de una infinidad de pequeños diamantes, grafito y carbono, y nunca había sido mostrado antes por su dueño -cuyo nombre se mantiene en reserva- en los últimos 20 años.

“¡Es muy diferente!”, dijo Stevens sobre la joya que actualmente está registrada en el libro Guinness como el diamante tallado más grande del mundo.

“La forma del diamante se basa en el símbolo de la palma de la mano de Oriente Medio, el Jamsa, que representa la fuerza y la protección”, añadió la especialista.

Luego de ser exhibido en Dúbai, el diamante Enigma viajará a Los Ángeles y Londres. Tras eso, será subastado en línea durante siete días a partir del 3 de febrero.

The Dubai Diamond Exchange hosts an exclusive viewing of an extremely rare black diamond named “The Enigma”.The 555.55 carat & 55 facet stone, which is being seen by the public for the first time in Dubai, was also viewed by leading diamond trading companies from around the world pic.twitter.com/eye6rMLW4Q

