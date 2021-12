Que tuvieron plumas, que parecían iguanas gigantes… Muchas son las teorías que existen en torno a cómo se vieron aquellos seres que estuvieron millones de años antes de la llegada de los humanos en la Tierra. Sin embargo, el nuevo hallazgo de un huevo fosilizado de dinosaurio daría más pistas sobre estas criaturas.

Específicamente, los científicos investigaron el fósil de 66 millones de años de un huevo de dinosaurio completo. En su interior se puede ver al dinosaurio bebé, aparentemente a días de eclosionar. Esta criatura muestra las notables similitudes entre los dinosaurios terópodos y las aves, criaturas en las que evolucionarían, según un estudio publicado el martes.

La criatura llamada “bebé Yingliang” fue destacada por su postura “única entre los embriones de dinosaurios conocidos”. Esta trata de que su cabeza se encuentra debajo del cuerpo, con los pies a cada lado y la espalda doblada a lo largo del extremo romo del huevo.

Esta postura no había sido vista en otros fósiles de dinosaurios, pero es similar a la que toman los embriones de aves modernas e incluso se le consideraba algo exclusivo de su especie.

En las aves de hoy, esta postura se relacionan con el “plegado”, donde el polluelo adopta una posición similar para poder tener una eclosión exitosa.

El paleontólogo Steve Brusatte, quien formó parte del equipo de investigación, utilizó Twwitter para compartir el hallazgo de “uno de los fósiles de dinosaurio más impresionantes” que había visto en su vida.

It's one of the most stunning dinosaur fossils I've ever seen. But it's also important: it tells us that the 'tucking postures' of today's birds–in which they curl their head under their arms and legs before hatching–first evolved in their dinosaur ancestors. pic.twitter.com/Oc1An63E4J

— Steve Brusatte (@SteveBrusatte) December 21, 2021