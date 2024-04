Durante las primeras horas de un sorprendente martes 2 de abril, los cielos del sur de California se iluminaron con un espectáculo insólito: una gigantesca bola de fuego cruzó el firmamento, producto de la reentrada en nuestra atmósfera de un trozo de basura espacial de origen chino, deslumbrando a los espectadores.

Inicialmente, algunos especularon que se trataba de una lluvia de meteoritos, un cometa o incluso un problema con un lanzamiento de SpaceX, particularmente porque un cohete Falcon 9 había puesto en órbita 22 satélites Starlink desde la Base de la Fuerza Espacial Vandenberg en la costa central de California aproximadamente seis horas antes.

Sin embargo, los expertos determinaron que el fenómeno fue causado por el reingreso de un cohete chino a la atmósfera.

La Sociedad Americana de Meteoros (AMS) reportó que el evento creó una impresionante bola de fuego vista desde Sacramento hasta San Diego. De acuerdo con medios, los testigos compartieron videos en redes sociales y contactaron a estaciones de radio locales para relatar lo sucedido.

Este tipo de eventos, aunque parezcan sacados de una novela de ciencia ficción, se han vuelto más frecuentes recientemente. En este caso, un reporte de Space.com reveló que la fuente de este brillo nocturno fue el módulo orbital de la nave Shenzhou 15, según indicó el astrofísico y rastreador de satélites Jonathan McDowell.

This was the reentry of the Shenzhou 15 orbital module,

over S California circa 0140 PDT Apr 2

— Jonathan McDowell (@planet4589) April 2, 2024