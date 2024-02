Este pasado viernes 09 de febrero un jet privado se estrelló en medio de una autopista al sur de Florida, en Estados Unidos, dejando al menos dos víctimas mortales en el proceso.

Muchos videos de los hechos se mostraron durante la jornada de aquel viernes, pero la prensa estadounidense recientemente compartió nuevos ángulos del accidente. Fue así cómo se reveló el momento en que la aeronave se estrelló contra la carretera.

En detalle, se trata del registro capturado por un camionero que transitaba por la carretera interestatal 75, quien observó cómo el pequeño avión sobrevolaba a escasa altitud.

“En el momento que lo pensé, ya lo vi al lado de mi ventanilla, cada vez más cerca. Eso hasta que cayó y yo frené, porque pensaba que se iba a desplomar”, relató el camionero Alfonso del Nodal, al medio WFLA.

Según se detalló, el jet privado había partido pocas horas antes del aeródromo de la Universidad de Ohio y con destino al aeropuerto de Naples, al suroeste de Florida.

Pese a lo anterior, momentos previos a estrellarse el piloto Edward Murphy contactó a la torre de control para informar la emergencia.

“Perdimos los dos motores. Estoy haciendo un aterrizaje de emergencia”, fueron sus estremecedoras últimas palabras conocidas.

El controlador trató de guiarlo hacia una pista cercana, pero Murphy replicó: “Tenemos autorizado aterrizar pero no vamos a alcanzar la pista, perdimos los dos motores”, según constató la prensa estadounidense.

WATCH: New video shows Friday's plane crash on I-75 in Naples, Florida pic.twitter.com/M8EvNtgcxv

— BNO News (@BNONews) February 12, 2024