Esta semana, la NASA informó sobre un nuevo e importante hallazgo del Telescopio Espacial James Webb (JWST), se trata de la detección de vapor de agua en un sistema planetario distante. Si bien estos datos prometen, al momento no han podido dilucidar de donde vienen.

El telescopio en cuestión encontró vapor de agua mientras estudiaba el exoplaneta GJ 486 b, que orbita una estrella enana roja, pero aún no se ha determinado si proviene del planeta en sí o más bien de su estrella.

En primera instancia, los científicos de la NASA proponen que corresponde al planeta, aunque el encontrarse tan cerca de su estrella complica esta teoría, puesto que no está en su zona habitable, alcanzado temperaturas no aptas para la vida y careciendo de una atmósfera donde pudiera haber agua.

“Si el vapor de agua está asociado con el planeta, eso indicaría que tiene una atmósfera a pesar de su temperatura abrasadora y su proximidad a su estrella”, plantean. Además, sería la primera vez que se encuentra una atmósfera alrededor de un exoplaneta rocoso, como lo es la Tierra.

“Sin embargo, el equipo advierte que el vapor de agua podría estar en la propia estrella, específicamente en manchas estelares frías, y no del planeta en absoluto”, puntualiza el comunicado de la agencia espacial.

“Vemos una señal, y es casi seguro que se debe al agua. Pero aún no podemos decir si esa agua es parte de la atmósfera del planeta, lo que significa que el planeta tiene una atmósfera, o si solo estamos viendo una firma de agua proveniente de la estrella”, dijo Sarah Moran de la Universidad de Arizona en Tucson, autora principal del estudio.

Webb's on the case 🔎

Webb found hints of water vapor while studying rocky exoplanet GJ 486 b. Scientists are puzzled whether this could be due to spots on its star, or if this could indicate the 1st atmosphere definitively detected around a rocky world: https://t.co/vMrWioFBni

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) May 1, 2023