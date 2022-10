La mañana de este martes la NASA volvió a compartir la primera galería de imágenes del Telescopio Espacial James Webb (JWST), aunque esta vez con un plus especial: los datos del telescopio de rayos x Chandra, de la NASA.

Ahora, las imágenes del universo profundo, que en un inicio fueron infrarojas, tienen también una visión en rayos x capturada por el Chandra. Así es como además, cada imagen ahora cuenta con información adicional proveniente de los cuerpos celestes que son visibles en ellas.

Por ejemplo, la imagen de la Galaxia Rueda de Carro (Cartwheel Galaxy), muestra ahora también el polvo estelar producto del gas sobrecalentado, estrellas explotadas, estrellas de neutrones y agujeros negros, que con la vista infrarroja del James Webb no era tan visibles.

Por otro lado, una de las fotos en las que se aprecian más cambios fue ‘El quinteto de Stpehan’ (Stephan’s Quintet) que ahora muestra a una de las galaxias un poco más lejana a las demás. Así mismo “presenta detalles nunca antes vistos, como colas de gas y estallidos de formación estelar”. dice la NASA en Instagram.

Además, en detalles color azul claro, deja ver “una onda de choque que calienta el gas a decenas de millones de grados, cuando una galaxia pasa a través de las demás a unos 2 millones de millas por hora”, explican.

La imagen bautizada como ‘Universo Profundo’ (Deep Field) gracias al Chandra contiene un campo de luz azul que corresponde al gas sobrecalentado que emiten los cumulos de galaxias que se divisan en la foto. Se trata de un gas “con temperaturas de decenas de millones de grados, que posee una masa total de aproximadamente 100 billones de veces la del Sol”.

Por último la Nebulosa Carina revela aún más estrellas de las que captó el James Webb por si solo. “Son en su mayoría estrellas de 1-2 millones de años (¡muy jóvenes para ser estrellas!) ubicadas en la región exterior de un cúmulo estelar de la nebulosa”, explica la NASA. Además se ven muchos más brillantes con los rayos x que en infrarojo.

Space telescopes, assemble!

X-ray *and* heat vision? It might sound like something out of a comic book, but that’s what happens when you combine the abilities of @ChandraXRay and Webb, as seen in these new composite images:https://t.co/NB2QpiG28x https://t.co/emcPL66Y1j

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) October 4, 2022