La NASA continúa sacando provecho al Telescopio Espacial James Webb (JWST), que se encuentra operativo desde inicios de julio de este año y que fue lanzado en reemplazo al telescopio Hubble, que está en el espacio desde 1990.

Ahora, los astrónomos apuntaron hacia la galaxia espiral IC 5332 con ambos telescopios. Así es como la NASA comparó los dos registros y los resultados fueron sin precedentes.

Mientras que el Hubble captó el polvo estelar y el brillo de algunas estrellas gigantes en el espiral, el James Webb fue capaz de ver a través del polvo y fotografiar las zonas más oscuras de la galaxia.

In visible and ultraviolet light, @NASAHubble (left) shows dark regions of dust that separate the spiral arms. Webb (right) is able to peer through that dust in mid-infrared light, instead seeing patterns of gas that echo the arms’ shape. pic.twitter.com/aigQb59kaI

— NASA Webb Telescope (@NASAWebb) September 27, 2022