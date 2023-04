Luego del exitoso primer ciclo de la retrospectiva dedicada a la compañía nacional Teatrocinema, Fundación CorpArtes puso en cartelera la segunda parte del programa, esta vez con los reestrenos de las emblemáticas obras “Gemelos” (1999), “Sin Sangre” (2007), “Historia de amor” (2013), “La contadora de películas” (2015) y “El sueño de Mó” (2019).

La retrospectiva comenzará justamente con “Gemelos”, pieza que ha sido galardonada con múltiples premios tanto en Chile como en el extranjero.

El montaje –situado en la época de la Gran Guerra– aborda la historia de dos hermanos que sienten y piensan de modo idéntico, los cuales son abandonados bajo la custodia de su abuela en un pueblo lejano.

“Gemelos” tendrá funciones hasta el domingo 16 de abril en el Teatro CA660 de Fundación CorpArtes. La exhibición, a su vez, incluirá conversatorios postfunción el jueves 13 y el sábado 15 de abril, a los que se podrá acceder con las entradas respectivas. Las funciones de “Gemelos” serán a las 20:00 horas de jueves a sábado y el domingo a las 19:00 horas.

Entre el jueves 20 y domingo 23 de abril, en tanto, se presentará “Sin Sangre”, considerado uno de los primeros montajes chilenos con proyección internacional. Aquí, se narra la historia de venganza de una sobreviviente, quien se convierte en verdugo de sus verdugos tras haber perdido a toda su familia cincuenta años atrás.

Desde el jueves 27 al domingo 30 de abril se reestrenará “Historia de Amor”, adaptación de la novela del premiado escritor francés Régis Jauffret, mientras que “La Contadora de Películas” se exhibirá entre el miércoles 3 y sábado 6 de mayo con funciones a las 20:00 horas.

La última pieza en exhibirse será “El Sueño de Mó”, montaje familiar sobre un niño que recorre el desierto tocando su flauta a las estrellas hasta que una noche cae un meteorito. La obra se exhibirá entre el jueves 11 y domingo 14 de mayo.

“Es un reencuentro con toda una historia teatral que tenemos como compañía. Es demostrar esos cambios que van de una obra a otra y un reconocimiento también de los años y el tiempo en que hemos estado involucrados con esta búsqueda y creación del lenguaje de la compañía”, señaló Laura Pizarro, cofundadora de Teatrocinema.

Juan Carlos Zagal, director y cofundador, añadió: “Es ideal revisitar todas las obras que vamos a hacer porque las vamos a entender de una manera totalmente distinta y vamos a enfatizar, quizás, en otras cosas. Y eso lo da el tiempo, pero también lo da esta nueva interpretación de la realidad que tiene esta sociedad”.

“Nuestras obran invitan a eso, a entretenerse en el buen sentido de la palabra, pero también a una reflexión. Hay política, hay historias, hay humor, hay maravilla, hay técnica y hay mucho trabajo. Este tipo de obras requiere de mucha dedicación, mucho aprendizaje y mucha experticia también en lo técnico”, dijo Zagal.

Teatrocinema: una compañía clave del teatro chileno

Los fundadores de Teatrocinema, Juan Carlos Zagal y Laura Pizarro, comenzaron en su oficio a fines de los años ochenta, cuando se constituye la compañía La Troppa, motivada por la necesidad de iniciar la búsqueda y creación de un lenguaje propio, dando inmediatos frutos a través de creaciones como “Viaje al centro de la tierra”, “Pinocchio”, “Jesús Betz” y “Gemelos”, entre otras.

Dada la calidad de sus montajes y la novedad de su puesta en escena, sus obras han sido vistas por miles de espectadores en América, Europa y Asia.

En 2005, y a propósito del cierre del fin de La Troppa, nace la compañía Teatrocinema, un colectivo artístico multidisciplinario a través del cual crean un nuevo lenguaje donde se funden (o confunden) elementos esenciales del teatro, el cine y el cómic.

De esta nueva agrupación surgen las obras “Sin sangre” (2007), “El hombre que daba de beber a las mariposas” (2010), “Historia de amor” (2013), “La contadora de películas” (2015), la puesta en escena de la sinfonía “La canción de la tierra” (The Song of the Earth), de Gustav Mahler -con la Filarmónica de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel en el Walt Disney Concert Hall en abril de 2018-, y “Plata quemada” (2019).

Teatrocinema se ha presentado en los teatros y festivales internacionales más destacados del circuito mundial, entre ellos el Festival de Edimburgo, Bogotá, Berlín, Madrid, Viena, Guanajuato, Río de Janeiro, Almada y teatros como Lincoln Center de Nueva York, Teatro de la Ville de París, Odeón de París, Teatro de La Villette, Teatro San Martín de Buenos Aires, Piccolo Teatro de Milán.

Además de sus presentaciones en Chile, han montado giras por Francia, Hong Kong, Corea del Sur, Macao, Taiwán, Singapur, Israel, Holanda, Bélgica, Portugal, Reino Unido, Alemania, España, Suiza, Italia, México, Brasil, Venezuela, Argentina, Estados Unidos, Canadá, Ecuador, Puerto Rico, República Dominicana y Colombia.