La legendaria banda británica Suede, liderada por Brett Anderson, regresó a Santiago después de 13 años con un explosivo show en el Movistar Arena. Con un repertorio que mezcló clásicos como "Trash" y "Animal Nitrate" con temas de su último álbum "Autofiction", la banda cautivó a un público nostálgico que recordó los años 90. A pesar de la ausencia de canciones de "Head Music", Suede mantuvo su energía y carisma en el escenario, culminando con éxitos como "Beautiful Ones". El primer bis, con la canción "New Generation", dejó a los fanáticos ansiosos por más, anticipando su presentación en el festival REC 2025 en Concepción.

Nada ni nadie detiene la marcha de Brett Anderson al escenario cuando Suede, o The London Suede, explosivos y rugiendo, rasgan los primeros acordes de “Turn Off Your Brain and Yell”, la canción que concreta el regreso de la banda británica a Santiago tras 13 años de ausencia.

Mientras el vocalista camina a paso firme, con la vista fija y movimientos autómatas, y con un show planteado para medio Movistar Arena, los arietes del britpop apelan desde un inicio a la distorsión que hicieron suya tres décadas atrás. Por eso, la marcha de Anderson, decidida y sonriente, sólo cesa cuando el Arena (menos de 6 mil personas) estalla en gritos ante un frontman casi idéntico a su postal de época, y notoriamente distinto al sonido de los álbumes que le dieron gloria.

Bajo la fórmula de siempre (armonías, pedales y guitarras a tope), “Personality Disorder” y “Trash” (uno de los himnos de la noche) marcan el tono de la ruta: el bucle y la estampa características de Suede. Un nudo ciego de efectos, noise, psicodelia, disco y la voz acelerante de Anderson, ahora rasposa y gastada pero aún icónica 30 años después.

Gráficas sencillas, inocentes y evocativas (otras derechamente básicas), acompañan un devenir que no tiene relato audiovisual en pantallas laterales. Un pequeño y gran y considerable detalle que concentra la atención del público en el quinteto y, sobre todo, en su vocalista insigne, que a veces escoge las primeras filas de la multitud para cantar y aullar cuando la ocasión lo amerita.

Un mix de canciones del recuerdo y otras de “Autofiction” (2022), su más reciente álbum, engalanan una velada nostálgica donde, en tribunas y explanada, predominan los otrora jóvenes de los 90, ahora cuarentones, cincuentones y hasta sesenteros, la mayoría de riguroso negro.

“Animal Nitrate”, “The Drowners”, “The 2 of Us”, “Life Is Golden”, “Animal Nitrate”, “The Only Way I Can Love You”, “Filmstar” y “Antidepressants” se suceden en una lista tan apabullante como la caminata eléctrica de Brett al inicio, que en realidad nunca se detuvo.

Sin canciones de “Head Music” (1999) en el setlist (gran pérdida), la banda comprueba que esta situación de diálogo/concierto es, más bien, unidireccional: al momento de los hits (de los gritos, la euforia, la histeria de la audiencia), el grupo reajusta los arreglos al borde del cover o la reversión, y Anderson apela a un inefable karaoke que por momentos se extiende demasiado, porque no hay pantallas que nos muestren lo que ocurre ahí abajo.

La camisa blanca del frontman ahora es ploma en sudor cuando se escuchan “Saturday Night”, “She Still Leads Me On”, “Shadow Self”, “I Don’t Know How to Reach You”, una acústica “The Wild Ones”, la señera “So Young”, “Metal Mickey”, y para cerrar, cómo no, “Beautiful Ones”, su canción más popular.

El único bis de la noche, en la primera de las dos fechas del regreso de Suede a Chile, fue para “New Generation”, canción que la mayoría escuchó in situ. Este sábado, en el marco de la jornada inaugural del festival REC, la escuálida masa humana se multiplicará por decenas de miles.

El combo británico es uno de los shows estelares del evento penquista que este fin de semana celebrará una década de actividad, con un festival de música pop/rock completamente gratuito en el Parque Bicentenario. Hoy, Suede se presentará a las 19:35 horas en el escenario Santander, justo antes del número de cierre del día 1 de REC 2025 (20:45 horas), reservado para Los Tres.