El próximo 7 de abril, en Movistar Arena, el dúo de música electrónica francés Justice se reencontrará con sus fans locales en el marco de un breve pero intenso tour por Latinoamérica, que también los llevará por México, Colombia y Argentina.

Pero no se trata de cualquier retorno. La dupla que integran Gaspard Augé y Xavier de Rosnay está de vuelta gracias a “Hyperdrama” (2024), su primer álbum de estudio en 8 años. El disco, uno de los más laureados de la temporada pasada, les valió dos nominaciones al Grammy y gramófono a Mejor Canción Dance por “Neverender”, que firmaron en colaboración con Tame Impala. En la categoría Mejor Álbum Dance o Electrónico, el dúo cayó ante “Brat” de Charlie XCX.

“Estamos emocionados, ha pasado un tiempo. La última vez que vinimos a Chile fue hace 8 años. Es emocionante y esta vez especialmente, porque va a ser la segunda vez. Es todo muy nuevo para nosotros”, cuenta Xavier de Rosnay a BioBioChile.

El binomio inaugura hoy miércoles su gira por Latinoamérica, con una visita al emblemático Palacio de los Deportes de Ciudad de México. Luego, se presentarán el 29 de marzo 29 en el Festival Estéreo Picnic de Bogotá, y en el Movistar Arena de Buenos Aires el 3 de abril. El cierre, a su vez, quedó agendado para Santiago de Chile, el 7 del mismo mes.

“Mi último recuerdo de Chile es un restaurante muy bueno en un beergarden, donde había cerros y montañas. Esas son las imágenes que estoy viendo cuando me hablan de Chile”, rememora Xavier a modo de broma.

“Con Chile tengo una especie de fantasía ‘jetlagueada’, y con Sudamérica en general. Porque crecimos viendo una serie animada llamada Golden Cities, no recuerdo el nombre exacto en inglés, pero que tiene una vibra mística y espiritual de Chile, que realmente disfrutamos. La civilización, la tradición y la gente en general, así que estamos muy felices de volver”.

Al país, Justice traerá uno de los shows en vivo de música electrónica más elogiados del circuito actual. Tras las loas por su desempeño en escena en la década pasada, en 2024 la gira promocional de “Hyperdrama” fue otra vez celebrada por su despliegue artístico e inmersivo, tanto técnico como musical. Su coronación, de hecho, vino con la última versión del festival Coachella, donde fueron uno de los números principales con una transmisión digital para todo el mundo.

“La idea principal (del show en vivo) es hacer algo futurista, visualmente, como algo cercano a la Ciencia Ficción y al mismo tiempo provocar una reacción física básica. Es una mezcla de sensaciones primitivas y una estética muy futurista”, comenta Xavier.

Sobre sus conciertos y el diálogo entre música e imágenes, Gaspard Augé agrega: “Siempre ha sido un concepto principal, para los shows en vivo: ser maximalista en un principio, pero con un uso máximo de set-ups minimalistas”.

“Lo que ves en el escenario está dispuesto para que ilustre lo que sucede en la música, así que estamos intentando hacer que cada momento sea relevante con la música, y encontrar una forma de mostrar un crescendo de eventos. Así se transforma en algo más pequeño y estático y se expande hacia algo más impresionante”, dice.

Justice: “‘D.A.N.C.E” es una canción muy simple, pero tiene los elementos correctos en los momentos correctos… Aún la amamos”

(P): ¿Cómo definirías el trabajo de Kevin Parker (Tame Impala) en este álbum? Con él colaboran en dos canciones del disco, que se han vuelto muy populares. ¿Les gustaría grabar un álbum completo con él?

(G): Queríamos trabajar con él hace mucho tiempo, somos fans de Tame Impala desde el principio, y no fue el plan en un inicio. Solo queríamos hacer un track juntos y luego pasó que le gustó la parte instrumental de “One Night/All Night”. Fue divertido de hacer. Pero él no nos necesita en un álbum complet. El interés de esta colaboración fue hacer una canción, y ojalá hacer algo mejor juntos que por separado.

(P): Justice ha sido parte de soundtracks de importantes videojuegos, como “GTA”, por ejemplo. ¿Cuál es su perspectiva sobre la cultura de los videojuegos? ¿Creen que hay una relación entre su música y los videojuegos?

(X): Sí, es interesante para nosotros porque en la industria del entretenimiento los videojuegos se sienten como la última y, a la vez, la parte más importante del sector, en donde pocos proyectos independientes pueden competir con los grandes proyectos. Tienes hits que están hechos por equipos de dos personas, y van a vender millones de copias del juego. Eso ya no sucede en el cine, ya no sucede en la música realmente, entonces en ese punto es interesante esta industria. Todo está sobrecargado, hay tantos estrenos, se siente que muchas cosas se lanzan, es un mundo muy interesante. Podemos ver la conexión entre la música que hacemos y los videojuegos, en el sentido que la música que hacemos en muy evocativa de lo visual. Así podríamos estar conectados por la forma visual, y los videojuegos pueden ser parte de eso.

(P): Muchos consideran que su canción “D.A.N.C.E” es uno de los tributos a Michael Jackson más emotivos del pop. ¿Qué piensan sobre esta canción hoy, a casi 20 años de su estreno y su popularidad?

(X): Todavía amamos esa canción. Puedo aún recordar cuando hicimos el demo, y eran demos muy crudos por el beat y las vocales crudas. Pero recuerdo escucharla y pensar que hicimos algo bueno. A veces ocurre que sientes que algo está pasando y que es especial; recuerdo haber sentido eso en la canción. Aún percibo lo mismo 20 años después. Es una canción muy simple, pero tiene los elementos correctos en los momentos correctos, así que aún la amamos.

D.A.N.C.E

(P): ¿Cómo se relacionan con las fiestas y la noche, desde su posición de músicos electrónicos? ¿Les gusta bailar?

(X): Bueno, te vas a decepcionar, porque no somos gente de discotecas. No bailamos y no somos muy de la cultura de DJs, no es algo que nos interese.

(G): La cosa con la música de los clubes nocturnos es que le pertenece a la juventud, e incluso cuando éramos más jóvenes, no es algo que fuera nuestra influencia principal. Más que nada, tenemos pocos tracks que sean bailables y nunca ha sido realmente nuestra meta. Pero cuando trabajamos en las versiones en vivo de las canciones, obviamente estas requieren un aspecto matemático de la música bailable. Aparte de eso, no sabemos qué está pasando en los clubes de hoy.

(P): ¿Qué es lo que más extrañaban de grabar un álbum juntos nuevamente?

G: El proceso de grabar un álbum a veces es muy largo, consume mucho tiempo, pero lo que extrañaba eran esos momentos mágicos cuando somos solo los dos en el estudio y algo hace click. Eso se siente como algo mágico en nosotros, cuando alguien tiene una idea y se va confrontando a otra persona. Esos son los mejores momentos. No lo extrañábamos realmente, pero cuando pasa, nos hace felices.

(X): Eso es exactamente lo que sentimos. Esos, finalmente, siempre son los momentos más emocionantes, y no siempre los mejores, y pasan al principio cuando las cosas hacen click y sientes que estás haciendo algo bueno. Pero eso pasa cuando estamos componiendo y es muy temprano todavía en el proceso de hacer un álbum. Y hay buenos momentos después de eso, pero no son realmente los momentos mágicos.

(P) Uno de los hitos de este año en la música en vivo fue la presentación de Kendrick Lamar en el Super Bowl. ¿Ven a Justice en este escenario algún día? ¿Les interesa este escenario?

X: Creo que no tenemos cómo tocar ahí, que es para artistas estadounidenses, y también artistas estadounidenses muy grandes. Todavía somos mitad underground y claro, sería divertido, pero no creo que nos ofrezcan tocar Super Bowl por lo pronto.