Nicko McBrain, baterista y miembro histórico de Iron Maiden, anunció su retiro de las giras tras 42 años en la agrupación.

A través de un comunicado, el músico confirmó su decisión de dar un paso al costado ante el extenuante ritmo del conjunto.

“Después de pensarlo mucho, con tristeza y alegría, anuncio mi decisión de dar un paso atrás y alejarme del estrés de las giras extensas”, indicó el artista.

“Hoy, sábado 7 de diciembre, en Sao Paulo tendré mi último concierto con Iron Maiden. Le deseo a la banda mucho éxito en el futuro”, agregó.

“Sin embargo, seguiré siendo parte de la familia Iron Maiden y trabajaré en una variedad de proyectos que mis representantes de siempre, Rod Smallwood y Andy Taylor, tienen en mente para mí”, sostuvo.

“También trabajaré en una variedad de proyectos personales y me concentraré en mis negocios y emprendimientos, incluyendo The British Drum Company, Drum One de Nicko McBrain, Titanium Tart y, por supuesto, Rock-N-Roll Ribs”, enfatizó.

“¿Qué puedo decir? ¡Estar de gira con Maiden durante los últimos 42 años ha sido un viaje increíble! A mis seguidores más fieles, ustedes hicieron que todo valiera la pena y los amo. A mi esposa, Rebecca, ustedes lo hicieron infinitamente más fácil y los amo. También mis hijos, Justin y Nicholas, gracias por comprender las ausencias y los amo”, indicó.

“A mis amigos que siempre están ahí para mí, ¡los amo! A mis compañeros de banda, ustedes hicieron que fuera un sueño hecho realidad y ¡los amo!”, cerró.

Cabe señalar que en enero de 2023 McBrain reveló haber tenido un accidente isquémico transitorio, lo que lo llevó a iniciar un tratamiento tras sufrir una parálisis temporal en la mitad de su cuerpo.

Recordemos que el percusionista, de 72 años, se presentó con la banda de Heavy Metal el miércoles 27 y jueves 28 de noviembre en el Estadio Nacional.