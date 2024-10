Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El vocalista de Sum 41, Deryck Whibley, reveló haber sido víctima de abuso sexual por parte de su exmanager, Greig Nori, según su libro de memorias "Walking Disaster: My Life Through Heaven and Hell". El supuesto abuso comenzó a los 18 años, cuando Nori, quien se había convertido en su mentor, lo besó apasionadamente en un baño durante una fiesta.