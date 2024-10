Un nuevo informe del diario coreano Chosun Ilbo detalló que el cantante Taeil está siendo investigado por violación de una mujer, quien se habría encontrado en estado de ebriedad en ese momento.

El hecho habría ocurrido en agosto pasado, luego de una fiesta a la que la estrella de Kpop asistió.

El exintegrante del grupo NCT era requerido por la justicia desde ese mes, bajo sospecha de haber cometido agresión sexual.

De acuerdo al citado medio, el músico de 30 años fue interrogado en la comisaría de Bangbae, en Seúl.

Por lo pronto, el caso fue derivado hasta la Fiscalía Central de la capital de Corea del Sur.

La investigación indica que Taeil abordó a la mujer a la salida de una fiesta, junto a otros dos sujetos.

i hope he gets that life imprisonment sentence he deserves to rot there forever pic.twitter.com/lRYYkfYViL

— ☁️ (@yongshuji) October 7, 2024