Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

La banda londinense The Vall ha causado revuelo al mostrar en un video la respuesta de un "importante sello" que los rechazó, pese a negociaciones previas, ya que no contaban al menos con 50 mil seguidores en TikTok o Instagram. La banda expresó su desilusión y críticas a la industria musical en su video que ya ha alcanzado más de 120 mil "me gusta" en Instagram. Tras el debate, recibieron apoyo de figuras como Joel Madden de Good Charlotte y superaron los 50 mil en la red social de Meta. Sus números en Spotify también crecieron.