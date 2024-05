El legendario saxofonista estadounidense David Sanborn falleció a los 78 años tras ser diagnosticado con cáncer de próstata en 2018. Reconocido por su colaboración con grandes de la música como David Bowie, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Eric Clapton y The Rolling Stones, Sanborn dejó un legado como uno de los saxofonistas más prominentes de las últimas décadas. días.

A los 78 años falleció el saxofonista estadounidense David Sanborn, colaborador de músicos de la talla de David Bowie, Bruce Springsteen, Stevie Wonder, Eric Clapton y The Rolling Stones, entre muchos otros.

El oriundo de Tampa, Florida, falleció tras ser diagnosticado de cáncer de próstata en 2018, dejando un catálogo que lo llevó a ser reconocido como uno de los saxofonistas más célebres de las últimas décadas.

Además de los antes mencionados, Sanborn trabajó con algunas de las estrellas más influyentes de la música popular de esta era, como Aretha Franklin, Sting, Roger Waters, James Taylor, James Brown o Elton John.

David Sanborn fue ganador de seis premios Grammy, y en su obra abarcó diversos géneros, desde el jazz (donde era considerado una “figura seminal”) al pop contemporáneo.

A pesar del diagnóstico de 2018, el saxofonista había continuado con su agenda de conciertos, y “de hecho, ya tenía conciertos programados para 2025”, informa el comunicado que dio a conocer el deceso.

La impronta de Sanborn se dejó oír en diversos géneros y de él se ha dicho que “volvió a poner el saxofón en el Rock”, como destaca el mismo comunicado.

Colaboró, por ejemplo, en el tema ‘Young Americans’ de David Bowie, así como en cuatro álbumes del músico James Taylor, incluido el exitoso sencillo ‘How Sweet It Is (To Be Loved By You)’.

A la edad de 14 años ya había tocado con figuras como Albert King y en 1967 se sumó a la Paul Butterfield Blues Band, con la cual llegaría a actuar en el icónico festival Woodstock.

Debutó como solista con el álbum de 1975 ‘Taking Off’, al que le siguió cuatro años después ‘Hideaway’. Ganó el primero de sus seis Grammys, tres de ellos por sus discos como solista, con ‘All I Need is You’ (1981) y a lo largo de su impresionante carrera sumó ochos discos de oro y un disco de platino por las cifras de ventas.