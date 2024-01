Daniela González, más conocida como Dulce y Agraz, se encuentra realizando su tour “Últimas canciones“ por diversas ciudades en Chile antes de partir rumbo a México, donde pretende poner en marcha una búsqueda de libertad creativa que ya no ha podido encontrar en nuestro país.

En conversación con BioBioChile, Daniela se refirió al panorama actual de la cultura a nivel nacional. En este contexto, cabe recordar la reciente crítica realizada por la actriz, Amparo Noguera, hacia el gobierno del presidente Gabriel Boric por los pocos avances en el aspecto de las culturas.

“No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció (…). A mí me carga decirlo, porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta. Pero no, aquí no hubo… hay un debe (deuda) enorme, todo cuesta mucho, no, no ocurrió, no ocurrió. Realmente la cosa para los actores es súper dura”, dijo Noguera.

Daniela González, voz de Dulce y Agraz

Francisco Melo apoyó los dichos de su colega. Bárbara Sepúlveda, integrante de Kudai, se sumó también a las críticas de los actores, señalando que “lamentablemente, nosotros no contamos con una fuente o con un Ministerio Cultural tan potente como lo tiene, por ejemplo, México o Estados Unidos“.

“Hace falta eso, porque hay un muy buen producto nacional”, señaló Sepúlveda, quien añadió que “siempre lo hemos dicho. No es posible, y que a nosotros nos pasó en un momento, no es posible tener que emigrar a otro país para que empiece a lanzarse tu carrera internacionalmente”.

Daniela González, por su lado, expresa que la problemática “no tiene que ver con este gobierno. Esto es algo que viene de hace muchos años, y creo que tiene que ver con el tipo de educación también que tiene Chile, que no está ligada a la cultura“.

“Cuando la educación no es un derecho y no es gratuita, no es accesible. Y no tenemos tampoco una educación sensible, una educación artística… Cultivamos una sociedad que piensa que la cultura es… Bueno, es entretenimiento, pero la privamos también del impacto más profundo que tiene la cultura de la vida, que tiene mucho que ver con las relaciones blandas, la empatía, la expresión profunda del ser humano y muchas otras cosas que creo que esto trasciende. Es algo más macro”, sentenció la cantautora nacional.

Dulce y Agraz ya estuvo en México el año pasado. Sobre su experiencia allá, la que catalogó como hermosa, Daniela relató algo bastante similar a lo que Bárbara Sepúlveda destacó de dicho país: su preocupación por la cultura.

“México ama la música, y creo que también tiene una capacidad de como abrazar, respetar y dignificar su propia cultura, también sus raíces. Eso hace que también exista la capacidad de integrar y abrazar otras culturas. Como que en México está la creencia de que México y Chile tienen una relación musical muy importante, pero estando allá me doy cuenta de que Chile siempre mirándose el ombligo“, reflexionó González.

“México tiene la capacidad de abrazar la música de todo el mundo, y hay muchas personas que que viven allá que están desarrollando su carrera de forma muy amable, porque existe espacio para eso. Creo que México es mucho más grande, y también está al lado de Estados Unidos (…), yo siento que a Chile le falta mucho trabajo por dignificar lo propio; tiene un tema con la identidad“, agregó Daniela.

Dulce y Agraz se va a México, también, con la intención de “tener un poco de perspectiva“. Daniela expresa que irse de su país natal es, además, para “no creer que todos sus problemas son Chile”.

“Creo que es una opinión común, igual, entre muchos colegas. En algún punto es copado, y si puedo tener un poco de perspectiva… Y también porque de verdad creo que los seres humanos, como mamíferos, necesitamos cambiar de entorno“, explica la cantante

“Como que, en verdad, la única forma de aprender que tenemos los seres humanos es a través del cambio y de nuestras habilidades adaptativas. Como que ahí se activa, recién, esta capacidad de transformarse en otra cosa. Cuando todo nuestro entorno cambia, como que algo también cambia en nosotros, entonces, también siento esa necesidad, así como de forma muy urgente“, manifestó Daniela.