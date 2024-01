Fue la semana recién pasada que la actriz chilena Amparo Noguera lanzó una dura crítica al gobierno de Gabriel Boric, a dos años de su campaña presidencial, donde prometió -entre otras cosas- mejorar el nivel cultural del país a través del ministerio.

En aquella ocasión, la artista con casi 40 años de experiencia en el rubro afirmó: “No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció (…) A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta. Pero no, aquí no hubo… hay un debe (deuda) enorme, todo cuesta mucho, no, no ocurrió, no ocurrió. Realmente la cosa para los actores es súper dura”.

Y por las recientes críticas que han surgido al respecto, parece ser que el sentir de Noguera es aún más amplio. Ahora, fue su colega Francisco ‘Pancho’ Melo quien secundó sus palabras y aseguró que el Gobierno en materia cultural tiene una deuda pendiente a la que le restan solo dos años para saldarla.

“A nivel cultural, sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña. Esa es la sensación que tengo”, declaró en conversación con La Tercera.

Melo, quien no fue parte de la campaña política del Presidente, agregó: “Creo que muchos otros colegas quizá sienten que hay una deuda pendiente y que aún quedan dos años para llevarla a cabo. Ahora, en el plano de la realidad, en el plano económico, en el plano mundial, uno puede llegar a entender cuáles son las prioridades y bajarlas a la planilla Excel, para ver qué se puede hacer. Hay un ‘pero’ que está faltando“.

Sumado a ello dijo: “Yo creo que están las ganas, están las intenciones, pero en los datos concretos no hay señal alguna”. De acuerdo a Pancho Melo, la razón detrás del bajo aporte cultural se debe a los altos costos de llevar a cabo proyectos.

“Actualmente, el costo para hacer teatro, el costo para hacer series, el costo para hacer televisión, vuelven realmente inviable generar algún proyecto“, aseguró y agregó: “Cualquier proyecto es tremendamente caro como para hacer de esto un espacio del cual uno pueda sobrevivir. Es raro que una obra dure más que un mes. ¿Hay algo más absurdo que eso? Antes no era raro saber de obras que llevaban seis meses“, comparó.

Para el actor, la única excepción actual es el stand up comedy, la cual al mezclar un solo personaje en una sala llena que además es un bar, parece ser “una combinación viable”.