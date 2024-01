La cantante Bárbara Sepúlveda, integrante de la banda Kudai, se refirió al actual escenario en materia de cultura en el país, luego de las críticas de actores como Amparo Noguera y Francisco Melo a la gestión de la actual administración.

Durante la semana pasada, la destacada actriz nacional realizó una dura crítica a la administración del Presidente Gabriel Boric, por las promesas de campaña de mejorar la cultura en el país.

“No se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció (…) A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta. Pero no, aquí no hubo… hay un debe (deuda) enorme, todo cuesta mucho, no, no ocurrió, no ocurrió. Realmente la cosa para los actores es súper dura”, dijo Noguera.

Posteriormente, en conversación con La Tercera, ‘Pancho’ Melo añadió que “A nivel cultural, sin duda que está total y completamente al debe en relación con las promesas que habían sido planteadas desde un principio, en campaña. Esa es la sensación que tengo”.

Bárbara Sepúlveda de Kudai: “El apoyo tiene que venir de casa”

En conversación con BioBioChile, la vocalista de Kudai también fue consultada sobre su opinión respecto al actual escenario de la cultura en el país, al menos en materia musical, y dijo que “yo apoyo las declaraciones que estuvieron hoy, por lo menos esta semana en boga, sobre la sociedad cultural de Chile”.

“Lamentablemente nosotros no contamos con una fuente o con un Ministerio Cultural tan potente como lo tiene por ejemplo México o Estados Unidos, y hace falta eso porque hay un muy buen producto nacional”, dijo Bárbara, quien añadió que “siempre lo hemos dicho, no es posible, y que a nosotros nos pasó en un momento, no es posible tener que emigrar a otro país para que empiece a lanzarse tu carrera internacionalmente”.

Bárbara añadió que es mucho el sacrificio (también en dinero) para lograr un estándar musical donde un artista pueda ser reconocido a nivel mundial.

“Concuerdo, hace falta más apoyo, hacen falta más lucas (sic), hace falta un sindicato, tal vez, no quiero opinar desde la ignorancia, pero siento que tal vez no estoy tan metida en ese tema, pero sí sería bueno un sindicato mucho más fuerte sobre los trabajadores de la cultura, sobre todo los musicales”, añadió la cantante.

Finalmente, Bárbara enfatizó en que “no es posible que solo tengamos las redes sociales para masificar nuestra música, creo que el apoyo tiene que venir de casa”.

