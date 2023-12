Amparo Noguera es una de las actrices del ‘Ciclo Dorado de TVN’ que se ha mantenido activa en la TV, siendo frecuente verla ahora en producciones de Mega.

En este sentido, la artista nunca ha ocultado sus preferencias en temas políticos, participando en actos ligados al Apruebo en 2022 y el En Contra en 2023.

A eso se suma que fue parte de la Apertura de los pasados Juegos Panamericanos, donde sacó aplausos al dar el mensaje de bienvenida a las delegaciones del continente en el Estadio Nacional.

Noguera dio una entrevista a Radio Futuro, donde analizó varios temas ligados a su carrera, además de comentar respecto a la situación de las Artes y Culturas en el país, en relación al gremio de actores.

“Conozco a grandísimos actores que no tienen trabajo. Canal de televisión, hay solamente un canal de televisión que hace teleseries, que es el Mega, no entiendo por qué los otros no lo hicieron, las plataformas hacen cada vez menos series, y si las hacen, las hacen una serie al año, dos series al año, y las obras de teatro duran tres semanas en cartelera”, indicó.

“Entonces ya es como invivible. Yo no sé qué pasó, que realmente el tema… Entiendo, entiendo la planificación, lo poco que entiendo, que hay que levantar otros espacios culturales, pero no veo por qué al levantar un espacio se queda el otro en nada. Eso me da la impresión a mí”, apuntó.

Amparo Noguera y el gobierno de Gabriel Boric

Siguiendo con este punto, la actriz de 58 realizó una especie de análisis de lo que ha sido los dos años del gobierno de Gabriel Boric. Reconoció sentir simpatía por el mandatario, aunque criticó la gestión en temas culturales.

“Sí, o sea, no se cumplió nada, digamos, la cultura no… Este era el gobierno donde la cultura debería haber, digamos, florecido. Si no florecía con Boric, no sé con quién iba a florecer. Y no floreció. No tengo idea cuáles son las razones, pero evidentemente, porque no soy experta en la materia, pero no ocurrió”, expuso.



“A mí me carga decirlo porque a mí me gusta mucho Boric, me encanta. Pero no, aquí no hubo… hay un debe (deuda) enorme, todo cuesta mucho, no, no ocurrió, no ocurrió. Realmente la cosa para los actores es súper dura”, añadió.

Hay que señalar que, por estos días, Amparo Noguera se encuentra promocionando su nueva obra llamada La Persona Deprimida.