Daniela González, la persona detrás de Dulce y Agraz, dejará Chile. La joven artista viajará a México, pero antes de ello, llevará a cabo su tour “Últimas canciones“, el que partirá en Concepción, y donde pretende despedirse “frente a frente” con sus seguidores.

La carrera musical de Daniela comenzó a temprana edad, y fue escalando rápidamente con el tiempo. Dulce y Agraz se ha presentado en el Festival REC en varias ocasiones, así también en Lollapalooza. Además, destaca la presencia de su canción Quiero que seas tú (de su EP Vida mía) en la célebre serie mexicana El Niñero, de Netflix.

Dulce y Agraz ha colaborado con un amplio listado de artistas. Tan sólo en su primer álbum, Trino, la cantautora contó con la colaboración de Princesa Alba, Yorka, Kimi Burgos, Natisú, Martina Lluvias, Laurela y más.

Dulce y Agraz inicia tour de despedida en Chile

En esta gira de despedida, Daniela tiene la intención de acercarse a sus fanáticos. Partirá presentándose este viernes 26 en el Teatro Bandera Negra, para luego trasladarse con su equipo a Chillán el sábado 27; a Valdivia el viernes 02 de febrero y a Temuco el sábado 03.

“Esta es una serie de conciertos de despedida. Paradójicamente partimos aquí en Concepción, y ha estado hermoso porque, de hecho, ya las entradas para Conce están agotadas. En Temuco abrimos una segunda fecha, que también está a punto de agotarse, y la recepción de la gente ha estado así, hermosa”, apreció Daniela.

Sobre lo que podrán ver sus seguidores en esta gira, González aclaró que interpretará tanto temas antiguos como temas nuevos. “(Este tour) trae una propuesta de un show solista, que para mí es importante porque siento que es una forma más íntima de despedirse”, expresó.

“Trae un repaso por toda mi carrera, como varias canciones en distintos formatos. Eso, y desde mi parte, mucha apertura. (Tengo) muchas ganas de despedirme así, como, frente a frente con los seguidores”, agregó la artista.

Sobre la intención detrás de su salida de Chile, González señaló que sus motivaciones son varias, pero que “principalmente, tiene que ver con una búsqueda de libertad creativa que ya no puedo encontrar en Chile, que hace mucho rato que no encuentro. En Chile estamos como bien marcados por una industria muy trapera”, opinó la intérprete de Súbitamente.

“Hace muchos años que no se tiene espacio para géneros, para cualquier otro tipo de género, y siento que también es muy natural, como en cualquier artista, querer cambiar de entorno para poder evolucionar; transformarse, no estar tan condicionado por el entorno. En verdad, hace mucho tiempo que sentía que tenía que cambiar de entorno, porque me tienen como ‘entre cuadritos’. De alguna manera, como que es difícil hacer lo que realmente quiero hacer acá”.