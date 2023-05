A sus 18 años y a menos de un mes del lanzamiento de su segundo sencillo, el videoclip de “Cada vez que yo te veo”, de la artista chilena-haitiana Vedala, ya supera las 600 mil reproducciones en YouTube y defiende el contundente rótulo que pesa sobre sus hombros: el de la “nueva promesa del pop urbano”.

Se trata de la reciente apuesta de la filial local de Sony Music, sello donde la artista ya publicó “Avestruz”, un single que en 2022 escaló rápidamente a los primeros puestos de radios y redes sociales. En ambos casos, Vedala trabajó con dos reputados productores nacionales: Koko Stambuk (Glup!) y Carlos Lama (Tronic).

“Estuvimos semanas grabando y encontrando el punto”, recuerda en diálogo con BioBioChile, donde asegura que, si bien la idea es registrar un primer álbum este año, “aún no hay fechas de lanzamiento… Estoy trabajando muy duro”, afirma.

El debut formal de Vedala Vilmond como cantante ocurrió en un evento de Teletón en La Serena, en 2018, cuando espontáneamente subió al escenario a interpretar dos canciones, una de ellas en francés. La respuesta del público fue rotunda y la presentación se hizo viral días después, siendo replicada en diversos medios de la zona.

“No fue planificado. Estaba paseando con mi familia, vimos el escenario y mi mamá me dijo: deberías subirte a cantar. ‘No, mamá, esto es algo preparado’, le dije. Pero mi mamá habló con el encargado y me dio la oportunidad de subirme al escenario. Y empecé, canté ‘Abrázame’, que es una canción hermosa, y la gente quedó impactada. Luego canté en francés… Jamás me imaginé que se iba a hacer viral”, recordó.

Vedala es oriunda de Les Cayes, comuna ubicada al sur de Haití. Llegó a Chile con su familia a los 11 años, a la ciudad La Serena, donde se estableció anónimamente hasta aquel video del evento en Teletón.

Tras dicha incursión, la cantante fue contactada por el programa “Sueños latinoamericanos”, que en el marco de su segunda temporada estrenó en TVN un capítulo con la historia de Vedala.

“Gracias al show en Teletón llegaron a mí (desde “Sueños latinoamericanos”). ‘Queremos grabarte para poder mostrarle a la gente tu talento, y tus sueños también’, me dijeron. Entonces estuvimos como una semana grabando, yendo al colegio y todo. Fue una experiencia súper bonita, porque mucha gente me pudo conocer”, cuenta la intérprete, quien por ese entonces tenía 14 años.

“Después de eso firmé con Sony Music… Cada oportunidad que me ha aparecido, la he aprovechado. Siento que es como una escalera que uno va subiendo. Y la verdad, estoy súper contenta y emocionada”, cuenta.

Para este 2023, Vedala alista nuevos sencillos de cara a su primer gran show en vivo, el cual ya imagina: “Mi próxima meta es que más gente vaya escuchando mi canción y me vaya conociendo para poder cumplir una segunda meta, que es hacer un show propio, y ver a mucha gente ahí disfrutando de la música”.