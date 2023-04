Este martes se dio a conocer la muerte del cantante, actor y activista por los derechos civiles Harry Belafonte, a los 96 años en su domicilio de Nueva York, según informó su representante, Ken Sunshine.

El artista, que en la década de 1950 rompió barreras raciales en Estados Unidos, nació en el barrio neoyorquino de Harlem en 1927 con ascendencia jamaicana, Belafonte saltó a la fama en 1956 con el exitoso álbum de música caribeña Calypso, que popularizó canciones como Day-O (The Banana Boat Song) y Jamaica Farewell.

También tuvo algunas incursiones en el mundo del cine, con películas como Carmen Jones, en un momento en el que la segregación racial seguía muy arraigada en Estados Unidos y los afroamericanos tenían papeles minoritarios en la gran pantalla.

A raíz de su gran popularidad y capacidad para romper barreras raciales en el mundo artístico, la carrera de Belafonte ha sido comparada con la de artistas de la talla de Louis Armstrong, Ella Fitzgerald o de su contemporáneo Sidney Poitier.

En 1968, la cantante británica Petula Clark, que estaba entonces en la cumbre de su popularidad, invitó a Belafonte a un programa especial de la cadena de televisión NBC y ambos cantaron un dúo durante el cual Clark tocó en un gesto cariñoso la mano de su colega.

El patrocinador de aquel espectáculo, la empresa Plymouth Motors, intentó censurar ese momento porque podía ofender a la audiencia del sur de Estados Unidos, pero Clark, que tenía los derechos del programa, se negó a ello.

Se cree que fue aquella la primera vez en que dos personas de distinto color de piel hacían un discreto contacto físico ante las cámaras.

Asimismo, sus canciones son conocidas en el mundo pop a lo largo de las décadas, en especial Day-O, tema que acabó siendo protagonista en una de las escenas más recordadas de la película de 1988 Beetlejuice.

Harry Belafonte’s "The Banana Boat Song" was featured in blockbuster films like Beetlejuice and even sampled by Lil Wayne.

RIP Legend.

pic.twitter.com/0fuhAoS8bs

— NUFF (@nuffsaidny) April 25, 2023