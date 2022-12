La tarde del jueves, durante la sesión N°52 del Concejo Municipal de Punta Arenas, las autoridades comunales decidieron nombrar al artista urbano Pailita -Carlos Raín Pailacheo- como “Ciudadano Ilustre 2022”.

Así lo reporta el medio local El Pingüino, donde detallan que la elección del Concejo ocurrió de manera unánime, bajo el argumento de los mensajes que entrega en su música, que hablan de la superación personal, la concientización sobre las drogas y la delincuencia.

Esto ocurre a pocos días de que Pailita, fuera galardonado en los Premios MUSA 2022, como “Mejor Artista Urbano”. Allí, el joven cantante se emocionó hasta las lágrimas, agradeciendo el apoyo y especialmente a su madre.

Pailita no es solo un “Ciudadano Ilustre”

Así mismo fue premiado en 2 categorías más, que fueron la “Canción del Año” y “Colaboración Nacional del Año”, por la canción Ultra Solo, que lanzó a inicios de 2022 junto a su colega Polimá Westcoast.

El single al momento cuenta con más de 70 millones de visitas en YouTube y se ha posicionado como una de las canciones chilenas más escuchadas en el extranjero.

Además, tras su rotundo éxito, Pailita y Polimá lanzaron un remix donde incluyeron a Paloma Mami, Feid y De la Ghetto. Esta versión superó con creces la anterior y alcanzó hasta el momento 122 millones de visitas en YouTube.

“No tengo palabras para describir la emoción y alegría que siento, solo me queda agradecer a todos los que nunca han dejado de confiar en mí, en especial a mi equipo de trabajo y los que me apoyan día a día. Esto es para ustedes y vamos por más!! Los amo familia… 🤍”, escribió Pailita en su Instagram.