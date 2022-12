Este sábado, a las 19:30 horas, Fother Muckers se reencontrará con el público santiaguino en el primer show como número principal tras su regreso a los escenarios, todo esto a 11 años de su disolución.

Cristóbal Briceño, Héctor Muñoz, Simón Sánchez y Martín Del Real, acompañados de su colaborador histórico Gonzalo Núñez, volverán a tocar juntos esta tarde/noche en el Teatro Caupolicán, donde esta semana se agotaron todos los tickets.

A pesar que el cuarteto ha coincidido en vivo es más de una ocasión durante esta década (siempre al alero de las presentaciones de Ases Falsos, la agrupación que surgió tras el quiebre de Fother Muckers), la expectativa entre sus fans no es poca, y esto quedó de manifiesto en el primer concierto del grupo en esta “segunda vida”.

Lo anterior ocurrió en el marco del festival RockOut, donde el colectivo era uno de los números más esperados del evento realizado en el Estadio Sata Laura. A pesar de ese exitoso primer apronte, los nervios no se disipan entre sus integrantes.

“Llevamos cerca de medio año preparándonos, en mayo comenzamos a ensayar”, recuerda Héctor Muñoz, periodista y guitarrista de FM, en diálogo con BioBioChile. “Hubo que encontrar esos momentos en nuestras agendas, para ensayar y armar desde el principio el setlist del Caupolicán… Se nota que ha pasado el tiempo y los años por cada uno de nosotros”, reflexiona.

Para el músico, uno de los emblemas de la agrupación capitalina que surgió en 2005, la madurez del conjunto es palpable en los ensayos y en la manera en que han dado forma al show. “En los chicos se nota un montón que tienen mucho oficio y fiato con Ases Falsos… El show de Caupolicán será un show largo, de aproximadamente 2 horas. Será el concierto que nunca pudimos hacer con la banda funcionando, cuando grabábamos discos y salíamos de gira”, apunta.

“Como decía Cristóbal, es como si tomáramos el Delorean, la máquina del tiempo de Volver al Futuro, y tuviéramos que tocar en el Caupolican. Es un viaje desde el pasado. Los años pasan y te dan madurez y calidad al momento de trabajar. Te puedo asegurar que estamos tocando mejor que nunca. Todo el crecimiento de 12 años se nota ahora”, advierte Muñoz.

Dejando atrás su participación en el primer Festival Lollapalooza Chile, en 2011, y un acto de apertura para un concierto de Jorge Gonzalez en el Caupolicán ese mismo año, este será el recital más multitudinario de FM.

“El periodo de pandemia fue como mirar para atrás y darnos cuenta de que habíamos hecho; eso nos pasó un poco cuando remasterizamos el tercer disco, ‘Si no tienes nada que decir entonces calla’“, cuenta sobre el proceso que dio a luz una reedición en 2020.

“En pleno claustro, nos dimos cuenta que podíamos trabajar este repertorio y el de antes también”, recuerda Héctor sobre la génesis del regreso. “A mí me sobrepasa y me conmueve, por ejemplo, toparme con registros de gente sacando nuestras canciones. Es bonito eso”, añade sobre los nuevos públicos que ha encontrado el catálogo de la banda en esta década.

Sobre si escogieron 2022 como año para la reunión en referencia al hit del mismo nombre, Muñoz es enfático: “Es una coincidencia de año, no más… Lo estamos pasando bien, en los ensayos se nota harto. La magia está intacta”, dice, al mismo tiempo en que asegura que no hay planes (aún) de grabar nuevo material.

(P): Con la perspectiva del tiempo, ¿por qué crees que los buenos augurios sobre Fother Muckers no terminaron concretándose? ¿Qué crees que pasó con el grupo?

(P): Depende de la perspectiva con que se mire. La industria cambió, la forma de grabar cambió, todo se fue haciendo más accesible, más casero. Y los presupuestos se fueron limitando… Los públicos comenzaron a crecer, pero más atomizados. Hoy hay público para todo. El teatro Caupolicán, por ejemplo, sigue siendo un hito, pero es un hito que no está tan alejado de tu realidad de acuerdo a la convocatoria que tienes.

(P): ¿Qué significa para ti volver a FM?

(R): Yo nunca he perdido el contacto con los chiquillos. Hemos sido amigos desde que nos conocemos de la universidad. Para mí, es retomar el tocar con amigos, que es lo más importante, es el disfrute. Es lo más hermoso estar haciendo esto.

(P): ¿Sientes nervios por este regreso?

(R): Sí, uno nunca deja de sentir nervios a la hora de subirse al escenario. La certeza de que tocas ante un lugar agotado, colmado de gente, y la incertidumbre de si va a ir gente o no a un show, parten del mismo punto. Uno nunca deja de preocuparse, aunque se haya vendido todo. Es más o menos el mismo nervio. Si no sientes ese nervio, es porque ya no lo estás sintiendo y ya deberías pensar en el retiro.