Este jueves la ciudad de Las Vegas se llenó de música al celebrar los premios Grammy Latinos, que busca reconocer lo mejor de la canción latina. Fue así que llamó la atención Ángela Álvarez, una mujer de 95 años que ganó un Latin Grammy en la categoría a Mejor Nuevo Artista.

La cantautora cubana, que triunfó en la categoría empatada con Silvana Estrada, es una de las personas más longevas en recibir un Grammy, en especial al ser reconocida como artista revelación al iniciar su carrera.

Álvarez lanzó su primer en 2021, con el cual comparte su nombre. De acuerdo a lo mencionado en la alfombra roja de los premios, la mujer disfrutó del arte desde su infancia, sin embargo, su padre le prohibió dedicarse a la música, por lo que compuso y aprendió a tocar guitarra a escondidas.

“Me siento muy feliz, muy contenta y muy orgullosa porque el que yo haya sido nominada para el Grammy es que gustó mi música”, dijo la cantante en la antesala al evento.

“Cuando compongo, toco la guitarra y canto, lo disfruto mucho, pero nunca pensé que este momento iba a suceder”, confesó, para asegurar que “siempre es tiempo para hacer nuestros sueños”.

“Yo empecé a luchar por mi sueño, pero no sabía cómo hacer el contacto con las personas y tenía el miedo de que me hicieran plagio. Un día le dije a mi nieto, que estudió música, que tenía un sueño y que sentía que ya no podía realizarlo, porque creía que ya era muy tarde”, recordó.

Levanta la mano si se te salió una lagrimita cuando conociste la historia de #AngelaAlvarez nominada a Mejor Nuevo Artista a sus 95 años 🥹🫶#LatinGrammyTNT #LatinGrammy pic.twitter.com/rJFJtzt1ZO — TNT™ América Latina (@TNTLA) November 18, 2022

Entonces, le mostró sus canciones y composiciones, a lo que su nieto le prometió lograr cumplir el sueño de ser una artista. Así, Carlos José Álvarez preparó un estudio en Los Angeles, California, y produjo el disco de Ángela Álvarez.

El mensaje de la ganadora al Latin Grammy a los 95 años

Tras ganar el gramófono dorado, Álvarez quiso agradecer a los músicos que la acompañaron, a su familia “y a mi hija Marucha, que yo sé que ella está disfrutando este momento y que está muy orgullosa de su madre”.

Asimismo, destacó la labor de su nieto y productor. “Él fue el que me ayudó a que yo llegara a este momento”, puntualizó.

También quiso enviar un mensaje “a aquellos que no han realizado su sueño: aunque la vida es difícil, siempre hay una salida y con fe y amor lo pueden lograr. Se los prometo. Nunca es tarde”.