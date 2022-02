Dolly Parton, Eminem, Beck, Kate Bush, Eurythmics, Judas Priest y Lionel Richie son algunos de los artistas y grupos nominados este año al Salón de la Fama del Rock & Roll.

A ellos, se agregan los candidatos Pat Benatar, Devo, Duran Duran, Fela Kuti, MC5, New York Dolls, Rage Against the Machine, Carly Simon, A Tribe Called Quest y Dionne Warwich.

El transversal grupo competirá mediante una votación por obtener un cupo en el cotizado museo de Cleveland, Estados Unidos.

El requisito fundamental para acceder al reconocimiento estipula que la primera grabación del artista o banda debe haberse editado al menos hace 25 años.

La organización no concreta un número fijo de seleccionados, que cada año varían entre 5 y 7 elegidos. Estos, pueden provenir de géneros tan diferentes como el country (Dolly Parton), el rap (Eminem) o el rock alternativo (Beck), por ejemplo

En relación a este parámetro, uno de los focos polémicos de la nominación de este año radicó en Eminem, cuyos méritos han sido puestos en duda por parte de la audiencia: de la lista, el rapero blanco es el más cercano a la línea divisoria de los 25 años de trayectoria.

¿Cómo se realiza la votación?

Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll, votarán para escoger a los premiados.

En el proceso de selección también podrá participar el público, a través de una votación en internet disponible en el sitio web de la organización.

Los nombres de los nominados al Salón de la Fama del Rock and Roll se darán a conocer en mayo. La ceremonia, por su parte, se celebrará en Cleveland en otoño.

El año pasado, Foo Fighters, The Go-Go’s, Jay Z, Carole King, Tina Turner y Todd Rundgren fueron los que ingresaron al Salón de la Fama. Aquella vez, el rito de iniciación mediante una ceremonia virtual debido a la pandemia.