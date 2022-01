El cantante puertoriqueño Ricky Martín, lanzó su single “Otra Noche en L.A.” junto al video musical que se publicó en su canal de YouTube.

El artista ganador de premios GRAMMY® y Latin GRAMMY®, regresa con este tema musical sentimental y melancólico donde recuerda a una persona que ya no está en su vida.

Durante la primera estrofa Ricky Martín detalla que, le escribe a alguien que hace un tiempo ya está ausente y con el que no habla. A medida que va avanzando la canción indica que aunque le gusta la vida sin él o ella, le parece injusta.

“Buenos días

Lo reconozco hace mucho tiempo no te escribía

Quizás por pena tal vez orgullo o cobardía

Pero hoy me levante pensando en ti (pensando en ti)

(…)

Y aunque esta vida me gusta

Sin ti es algo injusta

Ganas no me faltan de llegar

La vida loca se va y sigo aquí

Esperando por ti

Otra Noche en L.A”