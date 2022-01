La cantante palestino-chilena Elyanna sumó un nuevo hito a su ascendente carrera musical en Medio Oriente, donde ya es celebridad.

Esta vez, la artista será parte del programa Radar de Spotify para la zona; un espacio dedicado a impulsar el trabajo de artistas emergentes de todo el mundo.

La compositora es protagonista de la cuarta entrega del especial con una colaboración que la unirá al veterano rapero y compositor tunecino Balti, en un sencillo titulado “Ghareeb Alay” (“Un extraño para mí”).

“La canción, que fusiona el pop urbano con el reggae, se lanzará el 21 de enero”, describen desde el portal local Arabe News.

Mediante un comunicado citado por el mismo medio, Elyanna señaló: “Si bien ‘Ghareeb Alay’ se caracteriza por su historia de canción de amor, es mucho más profunda que eso. Refleja el cambio, tanto a nuestro alrededor como adentro nuestro”.

“Para mí, se trata de ser una inmigrante, una artista y una mujer joven al comienzo de mi viaje. Todo y todos se sienten nuevos y extraños”, añadió.

Sobre su entusiasmo por la colaboración, el rapero tunecino matizó: “‘Ghareeb Alay’ es uno de mis favoritos de todos los tiempos. Junto con Elyanna, hemos logrado presentar un nuevo estilo de pop urbano árabe respaldado por la visión de Spotify para los talentos locales”.

Elyanna: Figura célebre

En marzo de 2021, Elyanna fue portada de la edición árabe de la revista GQ, como una de las cantantes e influencers más exitosas del momento. Un año antes, había presentado su debut discográfico: un EP homónimo bajo el sello ElMar Music, subsidiario de Empire Records, donde vino incluida “Ana Lahal”, canción que más tarde se convirtió en un hit de la mano del libanés Massari.

De acuerdo a la publicación, Elyanna nació en una familia de artistas, con un abuelo palestino poeta y cantante y una madre escritora. Respaldada por ellos, a los 15 años, se mudó desde Palestina a Los Ángeles, California, con el fin de darle forma a su oficio.

“Siempre he querido ser artista… Siempre supe que podía cantar (pero) era demasiado tímida para decirlo”, confesó Elian Marjieh, nombre real de la artista.

Su historia musical comenzó cuando Feras, su hermano mayor, la escuchó cantar un tema de Adele. “Desde entonces no he parado… Siempre trabajando, cantando en casa después de la escuela. Volvía y me ponía la ropa y los tacones de mi madre, cogía un micrófono, cantaba y montaba un espectáculo para todos”.

“(En California, Estados Unidos) nunca me sentiré en casa y lo sé. Mi hogar es Palestina y eso es todo. Todavía estoy aprendiendo, todavía me estoy adaptando, pero me vine con un sueño y mi cerebro estaba como, ‘ok, quiero que esto suceda y este es mi objetivo’”, dijo.