A sus 19 años, la cantante chilena-palestina Elyanna se convirtió en portada de la edición de Medio Oriente de la prestigiosa revista GQ.

Allí, la artista habló de sus pretensiones artísticas, de su historia en la música y de cómo ha utilizado las redes sociales y las tendencias para instalar su propio discurso.

“Siempre he querido ser artista… Siempre supe que podía cantar (pero) era demasiado tímida para decirlo”, confesó Elian Marjieh, nombre real de la cantante.

Convertida en nuevo ícono fashionista y con millones de reproducciones en plataformas digitales, se ha hecho masivamente popular el último año de la mano de su primer trabajo discográfico (un EP homónimo publicado bajo el sello ElMar Music, subsidiario de Empire Records) y de la canción “Ana Lahal”, donde comparte créditos con el exitoso libanés Massari.

Su historia musical comenzó cuando Feras, su hermano mayor, la escuchó cantar un tema de Adele. “Desde entonces no he parado… Siempre trabajando, cantando en casa después de la escuela. Volvía y me ponía la ropa y los tacones de mi madre, cogía un micrófono, cantaba y montaba un espectáculo para todos”, recordó.

De acuerdo a la publicación, Elyanna nació en una familia de artistas, con un abuelo palestino poeta y cantante y una madre también escritora. Respaldada por ellos, a los 15 años se mudó desde Palestina a Los Ángeles, California, con el fin de darle forma a su oficio.

“(Aquí) nunca me sentiré en casa y lo sé. Mi hogar es Palestina y eso es todo. Todavía estoy aprendiendo, todavía me estoy adaptando, pero me vine con un sueño y mi cerebro estaba como, ‘ok, quiero que esto suceda y este es mi objetivo’”, dijo.

Como prueba de lo anterior, una sentencia: “Canto en árabe en Estados Unidos y no todo el mundo se da cuenta todavía; pero solo voy a decir todavía porque algún día lo harán”.

Actualmente, su equipo lo lidera el influyente manager Wassim “Sal” Slaiby (el mismo detrás de The Weeknd), y entre sus influencias confluyen el jazz, el R&B, el soul y voces como Amy Winehouse, Freddie Mercury y Etta James. Escucha su EP completo, aquí.