Fue en 2017 cuando el fallecido cantante Luis Dimas (78) dio una extensa entrevista a Tomás Mosciatti en el marco del programa Artistas con Historia, en la cual habló de aspectos ligados a su carrera y su vida personal.

En esa instancia el cantante se refirió a aspectos desconocidos de su vida, como la infancia que pasó sin su padre y el distanciamiento con su madre desde muy pequeño.

“Mi padre alcanzó a hacer pocas cosas en su vida, murió a los 26 años. Él tuvo tuberculosis y una semana después de su muerte (Alexander) Fleming descubrió la penicilina”, sostuvo.

AL recordar a su progenitora Dimas se emocionó bastante, asegurando que nunca le guardó rencor dentro de su vida.

“Mi madre era hija del Almirante Luis Troncoso Pizarro, habían algunos conflictos sociales en esa época. Ella era hija de un Almirante y de una señora inglesa, después se casó con el hijo de un comerciante turco-palestino, así es que hubo algunos roces entre familias”, expresó.

“Ella se fue a Estados Unidos con otra hermana, yo era muy niño, y nos empezamos a ver distanciadamente desde la edad de seis años. Yo quedé sólo con mi abuelo hasta que él se murió. Él es mi padre junto con su prima hermana, mi mamá Marta, fueron mamá y papá”, agregó.





“Me faltó la verdadera madre, sobre todo sabiendo que la has tenido. Ella está aún (2017) en Estados Unidos. Pero yo siempre he tenido la idea de que un hijo no tiene que juzgar a sus padres, porque no sabemos cuáles han sido las razones para algunas de sus actitudes”, recordó.

“Hemos conversado como amigos, y ella está consiente de que la vida la ha tratado muy duro”, contó.

En la instancia el artista también fue consultado respecto a sus orígenes en la música. En ese instante él sostuvo que saboreó la fama desde muy pequeño.

“Hacía en la radio Agricultura un personaje de un programa de César Enrique Rossel, ‘Residencial La Pichanga’ (radioteatro) y empecé a hacer ‘Mister O’Higgins’ y entraba cantando. Un día me dijo, tú eres afinado, ¿por qué no empiezas a cantar? Y ahí empecé. Hice unas pruebas, entré al conjunto, hice Radio del Pacífico, Portales en El Calducho (show artístico), ‘El abuelito Carlos’ (de radio) Yungay, casi todas gratis. Pero empecé a desarrollar cierto nombre con la bandita que teníamos”, comentó.

“Cantaba canciones en inglés de Paul Anka, de Elvis Presley, éramos muy siúticos nosotros. Cantábamos en inglés, el que cantaba en castellano era medio rasca. Ya se acercan los años 60, ahí empiezo un poco más profesional. Ya era un veterano a los 16 años. Ya estaba ganando plata con la música”, añadió.

A continuación te invitamos a escuchar el programa completo de Artistas con Historia junto al denominado ‘Rey del Twist’, uno de los íconos de la Nueva Ola.