“Quiero tanto la vida, que me da miedo morir”.

Esa fue la íntima confesión del cantante nacional Luis Dimas, ícono de la Nueva Ola, que falleció a los 78 años. La información fue confirmada por su hijo Salvador Misle a través de Twitter. “Mi papá, el rey del twist, acaba de partir”, se lamentó en la red social.

Las palabras de Dimas sobre la muerte llegaron en una entrevista que concedió a La Tercera en 2017. En ella habló sobre sus grandes arrepentimientos en su carrera artística, que comenzó a temprana edad en Santiago.

“Me da miedo la muerte. Quiero tanto la vida, que me da miedo morir. No me imagino muriéndome”, dijo.

“Yo he soñado con estar muerto”, explicó luego, tras ser consultado sobre sus razones.

“Hace poco soñé estaba todo en negro. Estaba despierto en negro. Trataba de ver y no había nada. Nunca vi el túnel blanco, pero lo empecé a buscar. Caminaba y caminaba y no me caía. Era terrible, una sensación realmente escalofriante el estar solo y sin que nadie me hiciera daño”, narró.

Continuó contando que sintió “que yo había muerto. Estaba muerto en vida o viviendo la muerte. No había ruido, nada. Soledad absoluta”.

“Ese día, aunque no soy fanático de la religión, recuerdo que me desperté y le di gracias a Dios por seguir vivo”, sentenció.

El deceso del músico, según información del portal T13, se produjo por una “falla multisistémica”.

La amplia trayectoria del artista incluye éxitos musicales como Me recordarás, Muñequita y Caprichito, entre muchas otras. Incluso, en su carrera fue candidato a alcalde por la comuna de Lo Espejo.