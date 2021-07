Tras la salida de Reginald Arvizu, bajista y fundador de Korn que dio un paso al costado para iniciar un proceso de rehabilitación, la banda estadounidense anunció hoy a su flamante remplazo: el chileno Ra Diaz.

“Si bien nuestro hermano se toma un tiempo para sanar, queríamos informarles que traemos a nuestro amigo @Ra_Diaz para que salga con nosotros (de gira) este verano y completar las tareas del bajo de Korn”, informaron en redes sociales.

“Hemos estado ensayando para prepararnos, y estamos ansiosos por verte el próximo mes”, agregaron desde el colectivo californiano a modo de invitación a su nuevo tour.

Además de colaborar con múltiples firmas del circuito metalero internacional (desde Mike Muir hasta Dave Lombardo y Charlie Benante), desde 2016 Roberto “Ra” Díaz se desempeña como bajista de la icónica banda de hardcore Suicidal Tendencies.

“Estoy extremadamente feliz y honrado de ser parte de los próximos shows de KoЯn”, escribió el chileno en su cuenta en Instagram.

“Se trata de ayudar a un grupo increíble de personas a seguir avanzando mientras uno de sus hermanos necesita un tiempo libre. Han sido más que acogedores y estoy feliz de que estén dispuestos a confiar en mí con su música”, agregó sobre su estadía en la banda.

“Dicho esto, prometo no sólo a la banda, sino lo más importante, a sus fans, que daré todo lo que tengo para darles el espectáculo y la experiencia que merecen y esperan de un concierto de KoЯn. Estoy emocionado de hacer nuevos amigos y conocerlos a todos“, acotó.

En junio, la banda confirmó el alejamiento temporal de Reginald Arvizu de sus filas. “Los últimos 6 años he estado lidiando con algunos problemas personales que a veces me han hecho recurrir a algunos de mis malos hábitos, y han causado cierta tensión con las personas que me rodean”, reconoció el propio bajista.

“Me han sugerido que me tome un tiempo libre para curarme. Voy a respetar lo que me pidieron y me tomaré ese tiempo. Lamentablemente, no me verán en el escenario con mi banda”, aseguró.