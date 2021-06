Esta semana, los seguidores de Korn fueron sorprendidos con una inesperada noticia: la marginación, al menos temporal, de uno de sus integrantes fundadores, el bajista Reginald Arvizu.

Fue el propio estadounidense quien confirmó el hecho mediante redes sociales, donde compartió un sentido mensaje donde dejó entrever las razones de la decisión.

“Los últimos 6 años he estado lidiando con algunos problemas personales que a veces me han hecho recurrir a algunos de mis malos hábitos, y han causado cierta tensión con las personas que me rodean”, comentó.

“Me han sugerido que me tome un tiempo libre para curarme. Voy a respetar lo que me pidieron y me tomaré ese tiempo. Lamentablemente no me verán en el escenario con mi banda”, aseguró.

Arvizu fundó la agrupación de nu-metal junto a James “Munky” Shaffer y Jonathan Davis en California en 1993. Desde entonces, ha participado en todos sus álbumes.

Si bien agradeció a los fans por su “apoyo, paciencia y comprensión”, también dedicó un mensaje a sus compañeros de banda: Davis, Shaffer, Ray Luzier y Brian “Head” Welch: “Los amo y no quiero traer ninguna tensión o mala vibraciones al círculo”.

“Trabajaré para eliminar los malos hábitos de mi sistema. Mientras tanto, seguiré siendo creativo para mantener mi mente y mi alma en un buen lugar”, aseguró el bajista.