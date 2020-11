Hoy debutó en plataformas de streaming Frente a frente, la versión de Raphael en alianza con Mon Laferte para el clásico de la cantante hispano-británica Jeanette.

“La ha cantado de maravilla también. Es estupenda, es un dúo histórico”, contó el legendario artista español a La Radio esta semana, en el marco de la promoción de Raphael 6.0, disco que recopila 13 reversiones en alianza con destacadas voces de Hispanoamérica.

“La llamé a ella, pedí su teléfono, le puse un WhatsApp y me contestó al momento. A mí me encanta eso, ver con quién me voy a jugar, con la gente que me va a acompañar, tengo que saber cómo son. Además de ser buenos cantantes, tienen que ser buenas personas y Mon es buena persona y buena artista”, recordó.

El contacto se produjo semanas después del arribo de Laferte al último Festival de Viña del Mar, donde la cantante se presentó con rotundo éxito.

Me olvidé de vivir (con Manuel Carrasco), Vida Loca (junto a Luis Fonsi), Vivir así es vivir de amor (Gloria Trevi), De quererte así (Pablo Alborán) y Agradecer la Marcha (Natalia Lafourcade) también son parte del álbum

Qué bonita la vida (Alejandro Fernández), Lucha de gigantes (Izal), Lágrimas negras (Omara Portuondo), Alfonsina y el mar (Luciano Pereyra), Me olvidé de vivir (Manuel Carrasco), Se nos rompió el amor (Vanesa Martín) y una versión en solitario para Resistiré, original del Dúo Dinámico, completan el disco.

En diálogo con La Radio, el español confirmó que visitará Chile el próximo 29 de mayo, con el fin de presentar en vivo el suspendido show “ReSinphónico” en Movistar Arena.

Escucha la versión de Raphael y Mon Laferte para Frente a frente, aquí: