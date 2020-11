Frente a frente, el clásico de la cantante hispano-británica Jeanette, tendrá este vienes una nueva versión a cargo de Raphael y la cantante chilena más importante del circuito internacional actual: Mon Laferte.

“La ha cantado de maravilla también. Es estupenda, es un dúo histórico”, contó el legendario artista español a La Radio sobre la reversión, incluida en el disco de covers Raphael 6.0 que debutará este 27 de noviembre.

“La llamé a ella, pedí su teléfono, le puse un WhatsApp y me contestó al momento. A mí me encanta eso, ver con quién me voy a jugar, con la gente que me va a acompañar, tengo que saber cómo son. Además de ser buenos cantantes, tienen que ser buenas personas y Mon es buena persona y buena artista”, dijo.

El contacto se produjo semanas después del arribo de Laferte al último Festival de Viña del Mar, donde se presentó con rotundo éxito.

Sobre la cancelación del certamen viñamarino, el español comentó con convicción: “Es lógico, acá se han suspendido desde las Fallas de Valencia, la Semana Santa de Sevilla, las Fiestas Patrias. Es un desastre. Pero había que hacerlo, ahora toca que nos cuidemos mucho”.

Con Raphael 6.0, el “Torbellino de la Alameda” pretende celebrar su historia a pesar de este 2020. “Son canciones que voy recopilando y se me van quedando en el corazón, porque algún día las voy a cantar. Además de tener un repertorio enorme, me gustan las canciones que cantan otros. Y si me gustan, las guardo en el corazón. Yo soy así”, dijo.

“No tengo complejos para cantar. Lo hago desde que era muy jovencillo, desde que cantaba (canciones como) My way de Sinatra y las llevaba al numero uno en castellano; nunca he tenido problemas con eso. El disco es eso: poder hacer en mi aniversario canciones que a mí me gustan realmente”, añadió.

Manuel Carrasco, Pablo Alborán, Alejandro Fernández, Vanesa Martín, Luis Fons, Omara Portuondo y Gloria Trevi, entre otros, participaron del álbum que además cuenta con dos temas inéditos de Pablo López y Natalia Lafourcade (con las voces de los involucrados), una versión para Me olvidé de vivir (célebre hit de Julio Iglesias) y otra de Resistiré, del Dúo Dinámico.

“A mí me chiflaba esta canción y sabía que la iba a cantar. La vida loca, que cantó con Luis Fonsi, es una que hace 16 años la canté en mi programa de TV en España, con su autor Pancho Céspedes, y yo estaba contándola con él en la TV pensando: esta canción la tengo que grabar, y la he grabado ahora. Estas canciones están aquí porque yo quiero que estén”, explicó.

El regreso del español a los escenarios se concretará este 19 de diciembre en el WiZink Center de Madrid, con un aforo reducido a casi el 40% de su capacidad además de mascarillas y distancias obligatorias. Aún es un misterio si podrá verse desde Chile.

En relación al covid-19, reflexionó: “Estoy cuidándome mucho, a la gente que quiero, al público, cuidándonos todos. Esto no podemos hacerlo solos. Estamos luchando contra algo que no conocemos, tenemos que estar juntos, para no contagiarnos, para ponernos de acuerdo”.

“Yo no puedo perder el contacto con el público ni con el escenario, no puedo y no debo. Me adapto (a los tiempos). Eso me tiene debutando en el Madrid, con miles de personas pero la mitad de los que caben, porque hay invitaciones. Yo canto igual, haya mil personas o 100 mil. Tengo que seguir cantando, porque si no, me muero. Y no me quiero morir”, confesó el artista de 77 años.

“Yo necesito estar con la gente y la gente necesita estar conmigo… Siempre se da (el contacto), porque me escriben, nos vemos, como estamos hablando ahora, por videoconferencia… El público no se despega de mi, y mi familia tampoco aunque no vivamos juntos. Mis hijos en tres meses no pudieron venir a verme, pero estuvimos con las videoconferencias. Tenemos que cuidarnos mucho, se pueden hacer las cosas”, dijo.