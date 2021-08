El libro “Llamadas de mamá”, de la escritora francesa Carole Fives, es una particular novela corta: se centra exclusivamente en las llamadas de una madre a su hija. Una hija escritora, en la medianía de los treinta años, sin pareja ni hijos.

Llamadas de mamá sólo pone las partes de Charlène, la madre, en los diálogos telefónicos con su hija. O los mensajes grabados que le deja.

“¿Que qué significa eso de descompensada? Qué más da, ¡tú siempre con tus preguntas!” (pp 41)

Charlène, de 63 años, no es nada fácil. Depresiva o bipolar, contradictoria, ansiosa, sin filtros, pareciera que no tiene nada que hacer en la vida. Salvo buscar parejas en las redes, tener problemas de salud y llamar por teléfono a sus dos hijos.

“A veces hablo sola y me digo: “Deberías hacer esto, deberías hacer esto otro…”. Sí, me tuteo, me llevo bien conmigo misma.” (pp 103)

La madre no “tiene pelos en la lengua”, pero tampoco mucha conciencia de lo que dice.

“¿Que estás embarazada? ¿En serio?

¿Y lo vas tener? Pero ¿quién te lo va a cuidar?” (pp 110)

Llamadas de mamá, a través de algo tan cotidiano como pueden ser las llamadas telefónicas y los mensajes grabados, va mostrando una realidad femenina oculta o poco conocida (en los espacios públicos, que en lo privado ha estado “siempre”). Mostrando una relación y dos mujeres fuera de los estereotipos.

“Yo con los críos ya me he desvivido lo que tenía que desvivirme. Si con los míos lo pasaba mal, imagínate con los demás.” (pp 123)

A esta novela corta, en esta versión, se le puede hacer una crítica. Siendo el lenguaje muy coloquial, la traducción del francés es a un español que resulta ajeno, distante, extraño. Con palabras desconocidas para nosotros. Entonces pierde la frescura y cercanía que debe tener el original para las personas de habla francesa.

Y se puede hacer una recomendación. El prólogo, a cargo de Eider Rodríguez, interesante y un buen aporte, puede condicionar la lectura, y no siempre de buena forma. La recomendación es a leer primero la novela y, al final, el prólogo. El texto de Eider Rodríguez es una buena invitación a reflexionar sobre el libro, pero es posible que esa reflexión sea bueno hacerla después de conocer la historia y sus personajes.

Muy bien escrito, sensible, un texto a ratos sutil y en otros fuerte, directo, que va planteando temas muy diversos y actuales. Como la soledad, el envejecimiento de la población, nuevas ideas de familia, los roles de las mujeres, feminismo, entre otros.

Sin embargo, a algunas personas es posible que les cueste leerlo. O que sólo puedan hacerlo a retazos. Es que Charlène realmente a ratos es invivible…

Una gran novela femenina, por los temas que aborda, por la forma en que lo hace, por su sensibilidad

Llamadas de mamá

Carole Fives

Traducción: Julia Osuna Aguilar

Prólogo: Eider Rodríguez

Editores Sexto Piso

Ciudad de México