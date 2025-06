El cineasta chileno Diego Céspedes, con su ópera prima ‘La misteriosa mirada del flamenco’, ganó uno de los galardones más influyentes del Festival de Cannes: el apartado Un Certain Regard (Una cierta mirada).

La sección fue creada en 1998 y destaca como el espacio donde Cannes premia y celebra el riesgo, la originalidad y la fuerza de los autores contemporáneos. Es la competencia que distingue películas por su mirada singular, y por renovar el lenguaje cinematográfico.

“UCR descubre y celebra a la nueva generación y expande las fronteras del cine”, sostiene Thierry Frémaux, director artístico del festival.

“Estamos casi acostumbrados a escuchar que Chile ganó en Cannes, pero no debiera ser rutina. Esto es una hazaña. Una ópera prima como la de Diego Céspedes siendo premiada en la selección oficial lo convierte en uno de los realizadores jóvenes más importantes del mundo”, dijo Alexandra Galvis, codirectora de CinemaChile.

“Yo vengo de una población en Chile. De esas poblaciones de clase trabajadora donde a personas como nosotros no se nos espera en lugares como este. Pero lo logramos. Y no llegamos solos”, reflexionó el director Diego Céspedes.

“Vinimos con todas las locas de abajo, las no invitadas, las escandalosas, las grandes, las que se caen fuerte y siguen caminando. Este premio no celebra la perfección. Celebra esa porfiada necesidad de existir tal como somos, incluso cuando eso incomoda a otros. Y esa porfía no partió conmigo”, agregó.

La misteriosa mirada del flamenco

En la película, Lidia, de once años, vive en el desierto de Chile con una amorosa familia queer marginada. Son los años 80 y en el hostil pueblo minero son culpados de una misteriosa enfermedad que comienza a propagarse. El rumor sostiene que se transmite con una sola mirada, cuando un hombre se enamora de otro.

Lidia busca la venganza, ante la violencia, el miedo y el odio a los que se enfrenta. En tanto, su familia es su único refugio y el amor el verdadero peligro.

El flamenco y Quijote

“El flamenco dio mucho que hablar durante todo el festival. Gente del mundo entero nos decía, ‘Everyone is talking about that flamenco’. Este premio es un hito para Diego, su primera película, y para nosotros como productora. Hemos trabajado años, con películas que cruzan fronteras, y esta es una recompensa inmensa”, afirma Giancarlo Nasi, productor de la película.

“Estar en Cannes ya es una proeza. Ganar aquí, entre más de mil películas, es como ganar la lotería. Y este premio no se queda solo aquí: es la puerta de entrada para que esta película siga representando a Chile en festivales y premios por todo el mundo”, añade.

“Que Quijote Films logre esto con distintas películas en Berlín y Cannes habla de una consistencia creativa y empresarial única. No es suerte, es visión”, complementa Alexandra Galvis.

El Gran Premio del Jurado en Un Certain Regard es un reconocimiento a talentos con futuro. Además, entrega un premio de 30.000 euros, aportados por la Fundación Groupama GAN, asegura distribución en Francia, y sitúa al filme en una vitrina al mercado europeo y global.