En el marco del 70° aniversario de la Orquesta Filarmónica de Santiago, el primer concierto de la Temporada 2025 será dirigido por una batuta internacional. Se trata del flamante director italiano Evelino Pidò, quien regresa a Chile para liderar el magistral Stabat Mater de G. Rossini este 21 y 22 de marzo, tras ser parte del concierto de celebración del centenario de la Orquesta del Teatro Colón.

La obra contará con las voces solistas de la soprano rusa Maria Kokareva, la mezzosoprano estadounidense Megan Moore, el tenor mexicano Leonardo Sánchez y el bajo-barítono chileno Matías Moncada, acompañados por el Coro del Municipal de Santiago, que dirige Jorge Klastornick. El programa se completa con la Sinfonía n.°45 en fa sostenido menor: “Los adioses”, de F. J. Haydn.

Aclamado como uno de los principales intérpretes del repertorio italiano y francés, la carrera de Evelino Pidò lo ha llevado a los principales teatros de ópera del mundo y a obtener reconocimientos como el premio Bellini d’Oro. Por otra parte, en el Municipal de Santiago, hizo su debut en 2023, con una versión concierto de Don Pasquale de Donizetti.

Dos músicos conectados por el amor al oficio

Estrenada en 1772 bajo la dirección del mismo Haydn en el palacio vacacional de la familia Esterháza, la Sinfonía de Los adioses nació de un desencuentro con el príncipe Nikolai, quien había suspendido las vacaciones de su orquesta para que permaneciera en este palacio durante el verano, manteniendo a sus integrantes alejados de sus familias en Viena.

Luego de que el conjunto le pidiera ayuda, el compositor ideó una estrategia para que el monarca conociera la oposición de la orquesta y le comunicó que estrenaría una sinfonía.

Durante el estreno, Haydn dirigió desde el piano haciendo caso omiso a los músicos que, previo acuerdo, fueron abandonando el escenario. Al final, terminó presentando solo junto al concertino, con una sordina sobre las cuerdas que hacía las melodías casi inaudibles.

Uno de los compositores románticos que absorbió el legado del austriaco a través del estudio de su obra fue Rossini, quien tal como Haydn debió sacrificarse para aprender música permaneciendo en una escuela que detestaba. No obstante, el italiano optó por componer óperas populares.

Rossini, en menos de dos décadas -según afirman desde el Teatro Municipal de Santiago- escribió más dramas y comedias que la mayoría de sus colegas en una vida entera. En este contexto, aceptó la propuesta del archidiácono de Madrid Manuel Fernández Varela de escribir un Stabat Mater.

Por su inexperiencia con la música sacra, Rossini aceptó el trabajo con la condición de no recibir pago ni publicarlo. Sin embargo, su salud no era óptima y había secciones que no le funcionaban, por lo que delegó el trabajo a su amigo Giovanni Tadollini. Fernández organizó su estreno en el Convento de San Felipe el Real en 1833.

Rossini no volvió a pensar en el asunto hasta que el sacerdote murió y el manuscrito fue encontrado con su firma, obligándolo a reescribir las secciones de Tadollini en la partitura. La obra acabada se estrenó en 1842, en la Salle Ventadour del Théâtre-Italien de París, con el entusiasmo del público y el disgusto de la crítica, quien la consideró ostentosa e impropia.

Sobre su estreno en Bolonia, Donizetti afirmó que el entusiasmo del público era tan grande que, después de un ensayo, 500 personas siguieron a Rossini hasta su residencia; mientras que Wagner lo criticó negativamente, supuestamente motivado por los celos.

Trayectoria de Evelino Pidò

La temporada 2024/25 incluye su regreso a la Ópera Nacional de París, con La hija del regimiento de Donizetti; y al Teatro Regio de Turín, con Manon de Massenet.

Recientemente, ha actuado en la Staatsoper de Hamburgo, con Turandot de Puccini; la Wiener Staatsoper de Viena, con El elixir de amor de Donizetti; la Royal Opera House de Londres, con La bohème de Puccini; el Teatro alla Scala de Milán, con Don Pasquale de Donizetti; y la Semperoper de Dresde y el Teatro alla Scala Accademia de Milán, con El barbero de Sevilla de Rossini.

Otros destacados teatros del mundo donde se ha presentado son la Bayerische Staatsoper de Múnich, La Monnaie de Bruselas, el Teatro Real de Madrid, el Gran Teatre del Liceu de Barcelona, el Teatro Bolshói de Moscú y el Palau de les Arts Reina Sofía de Valencia.

Su trabajo discográfico incluye grabaciones de arias francesas junto al tenor Vittorio Grigolo, El elixir de amor con la Orquesta y Coro de la Ópera de Lyon para Decca, las oberturas de Rossini junto a la Royal Philharmonic Orchestra y La sonámbula con Natalie Dessay para EMI Virgin Classics, la cual ganó el Diapason d’Or y es reconocida por la crítica como una grabación de referencia de esta ópera.

