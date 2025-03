La exposición “Te Amo. Mon Laferte Visual”, que en febrero causó polémica luego que un grupo de artistas acusara privilegios y beneficios hacia la viñamarina, marcó un récord en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV).

La muestra estuvo abierta al público, con entradas de pago, desde el 14 de enero hasta el pasado 16 de marzo. En dicho periodo, la muestra se convirtió en la más visitada en la historia del centro cultural, con más de 13 mil visitantes.

Durante sus dos meses en la Sala de Exposiciones, también se gestionaron visitas guiadas y gratuitas para distintas comunidades de la región, hecho que también explica la cifra.

El arribo a Valparaíso de la exposición, donde la artista ofrecía un relato interdisciplinario sobre su trayectoria (con fotografías, videos, objetos, vestidos originales, pinturas, dibujos, bordados y poesía), también le valió recibir el título de “Embajadora Cultural del Parque Cultural de Valparaíso”, con presencia in situ del presidente Gabriel Boric.

“Esta muestra ha marcado un hito, no cabe duda, convirtiéndose en la obra de artes visuales más visitada desde nuestra existencia, recordándonos que el arte es emoción, impacto y conexión con el público”, comentó la presidenta del PCdV, Gianina Figueroa.

“Casi 400 personas y más de 31 organizaciones sociales accedieron gratuitamente a la exposición (…). El balance es tremendamente enriquecedor. Agradecemos a las miles de personas que la recorrieron, porque su entusiasmo demuestra que el valor de nuestros artistas no solo se mide en la crítica especializada, sino en el eco profundo que generan en quienes los ven, los sienten y los celebran”, agregó.

Mon Laferte y las críticas por su exposición

La muestra, que se inauguró en el marco del Festival Internacional Valpo a Mil 2025, sin embargo, no estuvo exenta de polémicas.

Tras el despido del ex Jefe de Programación del Parque Cultural de Valparaíso (PCdV), Alonso Yáñez Avendaño, más de 500 artistas y trabajadores del rubro firmaron una carta en rechazo a su desvinculación, deslizando una dura crítica hacia Laferte.

“Denunciamos que su desvinculación responde, en parte, a su firme defensa de los acuerdos pactados con los artistas seleccionados para exponer en el PCdV. En reiteradas ocasiones, Alonso exigió que se respetaran las fechas programadas y los tiempos de exposición comprometidos. Sin embargo, hemos sido testigos de cómo estos acuerdos han sido vulnerados cuando figuras del espectáculo, como Mon Laferte, han sido privilegiadas en la programación del espacio, desplazando a artistas previamente programados y reduciendo los plazos de exhibición de sus obras”, señalaron.

Tras la publicación del escrito y del posterior debate en la escena artística local, vino la respuesta de la viñamarina, quien a través de un video en redes sociales planteó su postura al respecto.

“¿Cómo se gana una el derecho de llamarse artista? ¿Naces, te haces, lo compras? Yo no fui a la universidad y no tengo título de artista ni de catedrática ni de ná, pero la necesidad te enseña a ser más creativa, arreglártelas y a no pedir permiso. ¿Se imaginan hubiera pedido permiso? Yo estaría muerta””, respondió.