Entre los 60 y principios de los 80, las dictaduras militares asolaron a Sudamérica. Los uniformados, además del poder, tenían -y posiblemente tienen- una formación donde siente el deber y el peso de mantener la integridad territorial de sus países. Y de recuperar aquello que han perdido en conflictos o disputas pasadas y sienten parte de sus países. Ese “mandato”, estando en el poder, puede ser explosivo. Preparados para la guerra, libro de Sebastián Hurtado-Torres y Joaquín Fermandois, es la historia de esas tensiones máximas que estuvieron a punto de generar guerras que pudieron haber involucrado entre dos y cinco países.

Inestabilidades políticas, graves problemas sociales, la Guerra Fría, el éxito de la Revolución Cubana y su posible expansión, son algunos de los factores que llevaron a la mayoría de los países de Sudamérica a ser gobernados por dictaduras militares. Dictaduras de mano férrea, casi todas alineadas con Estados Unidos. Salvo Perú, que veía en sus graves problemas sociales, de inequidad y pobreza, una traba fundamental para su desarrollo, su integridad y defensa.

Perú, todavía regida por un gobierno democrático, compró en 1967 aviones Mirage a Francia, rompiendo el equilibrio bélico que mantenía Estados Unidos, principal proveedor de armas de la región. Abría, así, una puerta a otros mercados que rompía la hegemonía y el control de Estados Unidos. Luego, ya en plena dictadura, Perú realizaría una importante compra a la Unión Soviética (URSS), que incluía 200 tanques, especiales para combatir en el desierto. Ese que, hasta antes de la Guerra del Pacífico, era peruano.

El gobierno de Salvador Allende, en forma simultánea, tuvo una oferta de venta de armamento de la URSS, de buena calidad, moderno, a bajo precio y con facilidades de pago. Similar a lo ofrecido a Perú. Pero la Unidad Popular rechazó la oferta. Poco después, vendría el golpe de Estado. Casi en paralelo, empezaría a llegar el material bélico desde Rusia a Perú.

Lo anterior, es parte de lo que aborda el libro Preparados para la guerra. Un libro que relata y documenta -explicitando cuándo no hay antecedentes, o cuando son versiones parciales o no confirmadas- un periodo donde, a pesar de estar la mayoría de los países bajo dictaduras anticomunistas, se estuvo muy cerca de una guerra que habría involucrado a varios países. Perú contra Chile, pudiendo involucrar a Bolivia. De Perú contra Ecuador, de Argentina contra Chile. Y todas las combinaciones posibles, incluyendo una que los involucrara a todos.

Un aporte para comprender Latinoamérica

Nuestra región, salvo Brasil, tierne una lengua y parte de nuestra base cultural común. Compartimos, además, un proceso de independencia inspirado por los mismos ideales, con ejércitos luchando por otros países. También compartimos el que muchos límites nacionales se definieran, inicialmente, de acuerdo a los límites coloniales. Los problemas vinieron después. Muchas veces, donde esos límites eran poco claros o por disputas de recursos naturales, las diferencias se definieron por las armas, generando resentimientos que han perdurado.

Preparados para la guerra parte explicando esos procesos iniciales que se llevaron a cabo durante el siglo XIX e inicios del s XX. Y cómo ellos incidieron en los militares, sumado al rol que han adquirido como garantes de la integridad territorial.

Otro aspecto que aborda el libro es cómo fue la relación de las dictaduras con Estados Unidos y la influencia de la Guerra Fría en la región. Y los cambios políticos internos en ese país, por ejemplo, cuando Carter puso énfasis en los derechos humanos. Además, el libro incorpora las disputas internas por el poder, muy relevantes, en especial, en las dictaduras de Perú y Argentina.

Un caso particular fue Chile, un país muy aislado por diversos factores. Entre otros, por el impacto internacional provocado por las imágenes del bombardeo a La Moneda, el término de una democracia considerada modelo para América Latina y un gobierno que era visto con interés desde muchos lugares. Además, la dictadura chilena sumó los asesinatos del General Carlos Prat y su esposa, y de Orlando Letelier y su secretaria, en bullados atentados terroristas en las respectivas capitales de Argentina y Estados Unidos.

Así, Preparados para la guerra incorpora una complejidad que permiten comprender mejor las situaciones límite que se vivieron en la región durante ese periodo.

Carencias

El libro Preparados para la guerra, de Sebastián Hurtado-Torres y Joaquín Fermandois, adolece, a mí juicio, de algunas falencias. Una de forma, como es el reiterar en forma excesiva algunos temas, como la compra de armamento por parte de Perú. Siendo muy relevante, repetirlo tantas veces resulta agotador.

Otro punto, que creo relevante por parte de los autores, de cualquier autor, es mencionar desde dónde escriben. No darlo por supuesto, para evitar el tener que irlo dilucidando o generar equívocos. En específico, desde qué valores, principios, desde qué perspectiva se escribe. No me parece bueno dar por supuesto que los lectores conocen a los autores, por conocidos que sean.

Por último, y tal vez mi mayor crítica, tiene relación con una serie de factores que han quedado fuera del libro o que fueron mencionados muy marginalmente. Aunque éstos pueden haber estado fuera de lo abordado por los autores, como eso no fue algo explícito, se puede reclamar. Pero también, parece saludable mencionarlo como temas que escapan al libro, dejando claro que son factores a considerar. Por ejemplo, tener referencias básicas sobre las realidades de los países involucrados en esa época, más allá de la preocupación de los militares peruanos. O mencionar hechos concretos, como haber tenido fronteras artilladas (y también, por ejemplo, el aeropuerto de Coyhaique), el paso de militares chilenos a territorio argentino en momentos de máxima tensión o que el servicio militar se prolongó más allá de lo estipulado en espera del estallido de la guerra con Argentina. O mencionar cómo estaban los ánimos belicistas en la población de los diversos países.

En resumen, el libro permite comprender parte de la historia reciente -desde la perspectiva de los conflictos que se vivieron entre los países- y, también, parte de nuestra cultura, en especial la de uniformados. Y valorar la diplomacia, el diálogo y las democracias.

