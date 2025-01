Teatro a Mil 2025 contó con más de 400 mil espectadores y sobre 100 espectáculos de Chile y el mundo

La versión 32 del Festival Internacional Teatro a Mil contó con más de 400 mil espectadores en 369 funciones en salas y calles del país. Bajo el lema +Humanidad se presentaron 102 espectáculos de teatro, danza, performance, circo, música y artes visuales provenientes de 19 países, a los que se sumaron 137 actividades de formación y mediación dentro de LAB Escénico, convocando en total a más de mil artistas y atrayendo a 345 programadores en el marco de Platea 25, tejiendo una red global de conexiones entre artistas, espectadores y comunidades locales.

Edición 2025

El festival presentado por Fundación Teatro a Mil y Escondida | BHP, que se desarrolló entre el 3 y el 26 de enero, llegó con programación nacional e internacional a 43 comunas ubicadas en ocho regiones del país: Tarapacá, Antofagasta, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, Libertador Bernardo O’Higgins, Biobío y Magallanes.

“Este festival lo empezamos en la calle y lo terminamos en la calle. Durante tres semanas hemos estado en ocho regiones y 43 comunas con 102 espectáculos. Y lo hicimos junto al elenco ciudadano más grande que jamás hayamos tenido: más de 1.800 cultores, bailarines, músicos, niños y niñas, comparsas, migrantes, chilenos de todas las edades. Cientos de familias se involucraron activamente para recibir a Amal a lo largo de su recorrido por Chile. Para el cierre del festival quisimos que se encontraran Amal y Mo, dos niños que representan el futuro y lo que no podemos perder de vista: que necesitamos más y más humanidad. El festival nos ha regalado un momento de paz, de cariño, de estar juntos y, aunque es efímero, sabemos que deja una huella profunda en los artistas y el público”, señaló Carmen Romero Quero, directora general de Fundación Teatro a Mil.

Acceso gratuito

De los 400 mil espectadores, el 84% asistió a funciones gratuitas en salas y calles a lo largo del país, “demostrando la disposición de la ciudadanía por participar en actividades culturales, reforzando las conexiones que permiten el desarrollo del festival y afianzando lazos entre las instituciones públicas, el mundo privado y la industria de las artes en Chile”, señalan desde su producción.

“En esta alianza que ya tiene más de 25 años entre Escondida | BHP y Teatro a Mil, este año ha sido particularmente importante en traer todavía más presencia de las artes y la cultura, desde distintas partes del mundo a las personas y con libre acceso. Más del 80% del público ha accedido de manera gratuita en más de 40 comunas del país. Para nosotros es muy importante llevarlo hacia el norte, donde está justamente la presencia operativa de Escondida | BHP, con pasacalles en Mejillones y Peine, junto a Amal. Con este espíritu queremos invitar a hacer más grande aún el festival, a empresas o instituciones que puedan contribuir también a extender las funciones a las familias y vecinos a más comunas del país. El propósito Más Humanidad, al que nos convocó el festival, se ha cumplido con creces”, agregó René Muga, vicepresidente de Asuntos Corporativos BHP Latinoamérica.

La llegada de Amal y su mensaje de esperanza

La mañana del 3 de enero, la Estación Central de Santiago fue testigo de una emocionante bienvenida: Amal, la marioneta de 3,5 metros que representa a una niña siria refugiada de 10 años, pisó suelo nacional. Cientos de personas, desde niños hasta adultos mayores se congregaron para recibir a esta embajadora de la esperanza, que recorre el mundo en busca de un hogar visibilizando a su paso la crisis de las niñas y niños refugiados, migrantes y vulnerados alrededor del mundo.

Por la tarde, Amal tuvo una multitudinaria recepción en la Plaza de la Constitución, donde miles de personas se dieron cita para conocerla y escuchar un concierto de la Orquesta Sinfónica Infantil Metropolitana y el Coro de Niños y Niñas de la Fundación de Orquestas Juveniles e Infantiles (FOJI). Así, la música y el teatro se unieron para entregar una experiencia inolvidable a cargo de The Walk Productions y la Handspring Puppet Company junto a artistas locales.

Durante su recorrido por Chile, Amal estuvo acompañada por la poesía de Gabriela Mistral y fue recibida por niños, niñas y adultos de agrupaciones culturales y sociales, quienes se reunieron para conocerla, enseñarle juegos, bailes, hacerle regalos y compartir lo que los más representa como comunidad. Amal se convirtió así en un catalizador para reflexionar sobre la migración, la crisis humanitaria y las infancias en búsqueda de refugio, así c omo sobre la empatía, el afecto y la importancia de la propia identidad cultural.

El viaje de Amal contó con el apoyo de UNESCO y ACNUR, recorriendo las comunas de La Granja, Pudahuel, La Pintana, Quinta Normal, Renca, Puente Alto, San Bernardo, Cerro Navia, Pedro Aguirre Cerda y Lampa, en la Región Metropolitana, junto a ciudades y localidades ubicadas en otras cinco regiones del país: Iquique, Pica, Antofagasta, Mejillones, San Pedro de Atacama, Peine, Andacollo, Valparaíso, San Felipe, Casablanca, La Calera y Punta Arenas. En todas ellas se desplegó previamente el programa de Pequeñas Audiencias, realizando sesiones de trabajo previo para niños y niñas antes de conocer a Amal, en torno a la Guía de Educación y Actividades que fue adaptada para Chile e impresa gracias al apoyo de UNICEF.

Del extremo norte al extremo sur de Chile

Por más de dos décadas, la región de Antofagasta ha sido parte del Festival Santiago a Mil. Este año se sumó nuevamente la extensión Festival Internacional Antof a Mil con una diversidad de espectáculos gratuitos de teatro, danza y pasacalles presentados en Antofagasta, San Pedro de Atacama, Peine y Mejillones. Esta edición se desplegó entre el 3 y el 12 de enero, invitando al público a conocer y reflexionar sobre las culturas originarias, la migración, la identidad y la vida en comunidad. Las obras presentadas fueron Amal en Chile; Efectos especiales; Hamlet deambula en círculos; La Materia; LIMPIA; Pachakuna & Concierto; Pachakuna: guardianes de los Andes; y las obras de artistas antofagastinos TE MANA HAKAÂRA: el poder que permanece y las seleccionadas por el jurado de Antofagasta SANKÖFA y Tiroteo.

Iquique a Mil regresó a la cartelera del festival gracias a la alianza entre Teck y Fundación Teatro a Mil, con el apoyo del Gobierno Regional de Tarapacá y de las municipalidades de Iquique y Pica, que recibieron siete espectáculos de teatro callejero, de sala, música y danza de talla mundial: Amal (Reino Unido, Sudáfrica), Efectos especiales (Argentina), Tierra bendita (España), Encuentros breves con hombres repulsivos (Chile, Argentina), Hamlet deambula en círculos (Chile) y Pachakuna & Concierto de La Patogallina con música en vivo de Inti Illimani Histórico Trío y Tambobrass, todo durante 13 enérgicas jornadas.

En el marco de la misma alianza, fue posible llegar por primera vez con el festival hasta Andacollo, en la Región de Coquimbo, donde Amal fue recibida por miles de familias que le presentaron su historia, costumbres y propusieron realizar un tramo de su recorrido en absoluto silencio para ser disfrutado por las personas con TEA de la ciudad, concluyendo la jornada con música de artistas locales.

Últimas fechas post festival

Mo y la cinta roja, espectáculo al aire libre protagonizado por una marioneta gigante de siete metros de altura de la compañía francesa l’Homme Debout, llevó la problemática de la migración desde la perspectiva de un niño hasta las comunas de Maipú, Pudahuel, Renca, Santiago y tendrá una última presentación gratuita hoy en El Trapiche de Peñaflor, comuna en la que también se presentará la titanosauria La Pichintún este jueves 30 de enero, compartiendo sus conocimientos sobre paleontología y el cuidado del medioambiente. El Teatro Municipal de la Pintana recibirá el montaje La reina Isabel cantaba rancheras este martes 28 de enero a las 20.00 horas.

A través de su cuenta de Spotify, el festival continuará hasta el 31 de enero presentando para Chile y el mundo el radioteatro La grabación, dirigido y co-protagonizado por Elisa Zulueta junto a la gran actriz Delfina Guzmán, en base al texto de Rafael Gumucio, disponible para escuchar aquí.

Por su parte, la mundialmente conocida artista chilena Mon Laferte seguirá deslumbrando al público con su exposición Te Amo. Mon Laferte Visual, que se mantendrá abierta hasta el 16 de febrero en el Parque Cultural de Valparaíso, invitando al público a sumergirse en su universo creativo a través de pinturas, dibujos, instalaciones y objetos personales que reflejan las temáticas que preocupan y conmueven a la artista, como la identidad, la feminidad y la lucha por los derechos de las mujeres, bajo la curatoría de Beatriz Bustos. La muestra, que ya ha sido visitada por más de 2 mil personas, también incluye una sección biográfica que revela aspectos desconocidos de su trayectoria artística y la proyección del documental de Netflix Mon Laferte, te amo.

Teatro nacional: del Teatro Ictus a estrenos chilenos

El festival tuvo su pre inauguración el 2 de enero celebrando el 70 aniversario de Teatro Ictus, que fue parte del festival con tres obras imprescindibles: Vania. Escenas de la vida en el campo, dirigida por Rodrigo Pérez; Pedro, Juan y Diego y Primavera con una esquina rota, obras emblemáticas de los años 80, que regresaron bajo la dirección de Jesús Urqueta Cazaudehore.

Montajes que rescatan memorias y biografías marginadas e historias que cuestionan el estado de las cosas o que denuncian violencias de todo tipo, de clase, de género, discriminación, bullying y violencia contra la naturaleza son parte de la selección de los Jurados 2024, conformados en Santiago, Antofagasta, Valparaíso y Concepción.

Un arcoíris negro de Los Contadores Auditores; Mónica 1984 de Teatro La Crisis; Robar madera dirigida por Imanol Ibarra; las obras de corte familiar Solo Solito de la Compañía Teatro Ocasión y La venada ciega de Hermosa Compañía, esta última actuada por personas sordas convirtiéndose en la primera de esas características en estar el festival. También regresa Un caso aislado de Catalina Cerda, ganadora de la Muestra de Dramaturgia 2024; Vuela alto de María José Pizarro; Mi madre nada de Daniela Castillo y Nicolás Lange; Fanáticos de Pepo Silva Urrea y Manuel Morgado; las obras de danza Ritoque Campo de Claudia Vicuña, Conversaciones con lo invisible de Carolina Cifras y Sumersión: Dispositivo Intermedial Coreográfico dirigida por Paulina Mellado.

Jurados Regionales

Los Jurados Regionales, por su parte, seleccionaron Tiroteo de Compañía Espécimen y Sanköfa, dirigida por Katina Lamas (ambas en Antofagasta), Romeo y Julieta de Cooperativa Teatral Valparaíso y La política del malestar de Pita Torres (ambas en Valparaíso), y en Concepción, Bruma dirigida por Natalia Jorquera y Ex que revienten los actores, bajo la dirección de Óscar Cifuentes.

La parrilla se completó con Sea of silence de la uruguaya Tamara Cubas que debutó hace unos meses en el Festival de Avignon, TE MANA HAKAÂRA: El poder que permanece de Alejandra Rojas y LIMINAL, lo nuevo Stephany Duarte que se exhibió en el puerto de Valparaíso. También volvió a la cartelera LIMPIA, dirigida por Alfredo Castro basada en la novela homónima de Alia Trabucco Zerán, Voyager de Marcelo Leonart y Nona Fernández, Navegar por el Neva, la emotiva nueva versión de la obra de Calderón de 2006.

Nacional

Se suman en lo nacional invitados especiales con una gran carga musical, regresó La posibilidad de la ternura de Marco Layera, Transparence un estreno de Pablo Garretón & electronic ID, Solo no queda cantar de La Patogallina y El canto de la Tierra de Teatrocinema.

Esperados estrenos se dieron cita en el Festival Teatro a Mil, destacando VACA de Guillermo Calderón, reconocido autor y director de Neva y Villa y que trajo la obra luego de estrenar en Alemania Por otro lado, la compañía Bonobo presentó su nueva obra Estampida Humana bajo la dirección de Andreina Olivarí y Pablo Manzi. Ambos debuts fueron ampliamente acogidos por el público, la prensa y los programadores internacionales.

Se sumaron a lo nacional, invitados especiales con una gran carga musical, regresó La posibilidad de la ternura de Marco Layera que estuvo en Matucana 100, Solo nos queda cantar de La Patogallina estuvo en el Teatro Nescafé de las Artes y La Pintana, 31 Minutos: Don Quijote hizo reír y cantar en dos funciones, al público del Teatro Municipal de Viña del Mar y la fundamental compañía Teatrocinema estuvo presente con otros dos montajes: El canto de la Tierra de que brilló otra vez en el Teatro Oriente y Rosa, que tuvo funciones en Aldea del Encuentro. También tuvimos funciones únicas de importantes obras nacionales: la obra de marionetas El capote de Teatro y su Doble, se presentó en Isla de Maipo y La Negra Ester volvió a Puente Alto, comuna donde se estrenó la obra ícono de Andrés Pérez en 1988. Tras exitosas temporadas y funciones en distintas ciudades del país, Ella lo ama volvió al festival con la dirección y texto de Daniel Veronese. Hombres Daga de la compañía Teatro La Liebre, presentó su montaje en el Teatro Camilo Henríquez.

La obra musical multimedial Transparence de Pablo Garretón & electronic ID, tuvo su estreno en GAM dentro de Tocatas Mil, donde también hubo conciertos de: Ángela Acuña & Amigos, Antonio Monasterio Ensamble, Camila Bañados, Elizabeth Morris, Gabo Paillao, Jacha Inti, KUINA, MC Millaray, Subhira, Tomás González.

Asociación

Las cuatro salas asociadas al festival aportaron importante programación. Teatro Nacional Chileno puso en cartelera Noche de Reyes dirigida por Rodrigo Pérez y ¿Quién le teme a Virginia Woolf? de Cristián Keim. Matucana 100 trajo de vuelta la aplaudida Vampyr de Manuela Infante, Teatro Camilo Henríquez, que apuesta por un teatro joven y osado, presentó Antígona: la caída de un rey de Stephie Bastías, MacBeth dirigida por Manuel Morgado y Hombre daga de Compañía Teatro La Liebre. El Teatro Nescafé de las Artes regresó al Festival con su producción Una mujer llena de vicios, bajo la dirección de Alexandra von Hummel. Mientras que la Aldea del Encuentro exhibió tres obras donde la corporalidad era el eje central: El Gran Acto: Espectáculo de Circo Familiar, Embalar y Exotic Cabaret. Por otro lado, ¿Estás ahí, Yin?, la obra inspirada en la lucha de Gabriela Mistral por liberar de la muerte a su amado sobrino Yin Yin tuvo 3 funciones en el Centro Cultural GAM.

Además de los homenajeados del Teatro Ictus, se conformó una cartelera llamada Especial Aniversario, con Teatro Imagen, la compañía de Gustavo Meza, celebra 50 años de vida, con una de sus obras más popular: La reina Isabel cantaba rancheras basada en la novela homónima de Hernán Rivera Letelier, que se presentó en el Teatro Finis Terrae y en las comunas de Estación Central, Lampa, Quinta Norma y La Pintana. Los 30 años del estreno de Viaje al centro de la Tierra de Teatrocinema se celebraron en el Teatro UC, los 30 años de Teatro Camino, que tuvo a su fundador, Héctor Noguera, como protagonista en Hamlet deambula en círculos, dirigida por Cristián Plana se desplegó en su sede del Teatro Camino en Peñalolén y en Antofagasta e Iquique.

Se celebraron también los 25 años de Tryo Teatro Banda, que volvió a montar su primera obra, El invitado de Juan Radrigán en Teatro UC, y reestrenó ¡Parlamento! en el Teatro Nacional Chileno; y los 15 años de dos compañías dedicadas al teatro familiar: La Mona Ilustre, con Los peces no vuelan en Teatro Mori Recoleta, y La Llave Maestra, que regresa con funciones de su obra Pareidolia. Juegos para activar la imaginación en Matucana 100 y El Carnaval de los Animales, tuvo una destacada función en Lo Barnechea.

El mundo en salas y calles

La compañía alemana Theater Titanick, en colaboración con bodytalk, presentó el impactante espectáculo al aire libre KIPPPUNKT. Con funciones gratuitas en el Estadio Nacional y en el Estadio Municipal de Cerro Navia, la obra ambientada en un mundo de hielo y montañas, narra la historia de una boda que se ve interrumpida por fuerzas naturales desatadas.

Desde Italia regresó la reconocida dramaturga Chiara Guidi, quien encantó al público chileno con Buchettino. Esta vez trajo una de sus obras más elogiadas, La Tierra de las lombrices donde vuelve a involucrar a niños y niñas en un taller de teatro abierto, en el que sus decisiones determinan el curso de la historia. Esta preciosa historia se desarrolló en el Palacio Cousiño.

El estreno mundial de Tierra Bendita, espectáculo de flamenco que transportó al público a los rincones más auténticos de Andalucía, fue otra de las joyas del Festival Teatro a Mil. Bajo la dirección de la reconocida bailaora Patricia Guerrero, ganadora del Premio Nacional de Danza en España, se presentó en el Teatro Nescafé de las Artes en Santiago y en el Teatro Municipal de Viña del Mar, además de sumar funciones gratuitas en las comunas de Lo Barnechea, Pudahuel y cerrar por todo lo alto la extensión Iquique a Mil en la explanada de Plaza Arturo Prat.

En medio de la guerra y el genocidio, el arte sigue en pie como herramienta de denuncia y resistencia. Así lo demostró la compañía Freedom Theatre, que llegó desde Palestina con las obras And here I am, que narra la vida de Ahmed Tobasi, nacido en el campo de refugiados de Jenin, en Cisjordania, durante la primera intifada, y Losing it, sobre una niña que crece en una zona de guerra constante, con funciones en GAM y en el Teatro Biobío de Concepción. En la misma línea se presentó en el Teatro Mori Recoleta Limpiar la sangre, de la directora peruana Nishme Súmar, una invitación a mirar el pasado familiar a través de la historia de la propia directora y sus antepasados palestinos. Además, Súmar conversó junto a otras artistas de origen palestino, Ana Harcha y Andrea Giadach, sobre sus gatillantes creativos en el conversatorio La catástrofe en el cuerpo lejano.

Otra obra de mirada urgente fue Choose a better version, que narra la historia a través de su heroína, una ucraniana que debe huir de su país por la invasión rusa, un espectáculo que reúne a artistas de Letonia, Estonia y Ucrania en un viaje a través del tiempo y el espacio, que tuvo funciones en el Teatro Finis Terrae. Mientras que de Moldavia llegó Playing on nerves. A punk dream de Nicoleta Esinencu, una experiencia de teatro musical que imagina una alternativa al capitalismo, relevando las voces de Europa del Este, que se presentó en Matucana 100 y en el Teatro Biobío de Concepción.

Trasandinos

Un contingente trasandino visitó el festival en enero. Regresó la dupla compuesta por Alejandro Moguillansky y Luciana Acuña con Efectos especiales, que esta vez se presentó en Antofagasta, Iquique, Independencia y La Granja. Además, Luciana Acuña presentó su espectáculo Bailarinas incendiadas en GAM. Guillermo Cacace también volvió, este año por partida doble, con Ante en GAM y Sería una pena que se marchiten las plantas en el Teatro Finis Terrae. Tras diez años, la trasandina Compañía del Silencio montó Sombras, por supuesto, dirigida por Romina Paula, en tanto que El brote, otro de los fenómenos de taquilla de los últimos, volvió al festival para conquistar nuevos escenarios: el Teatro Municipal de Viña del Mar y los centros culturales de Puente Alto, Pedro Aguirre Cerda, Quinta Normal, Casablanca y San Felipe.

Desde Bolivia, Ave, el premiado monólogo de Mariana Bredow, estuvo en la Microsala de Matucana 100, mientras que Encuentramiento, obra colectiva con artistas chilenos, se presentó en calle en La Granja, Recoleta y Lampa. En tanto de Brasil se instaló en la sala Patricio Bunster de Matucana 100, el reconocido director Antonio Araujo con Agropeça, una mirada aguda al conservador universo de los rodeos, la agroindustria y toda la estética kitsch que los envuelve. Y desde Colombia recibimos a la destacada Compañía Petra con Historia de una oveja que se presentó en la sala principal de Matucana 100 el último fin de semana de festival. Desde el país Vasco tuvimos la visita de Cruzades un espectáculo de baile protagonizado por dos bailarines que hablan a través del movimiento de sus cuerpos y La vida secreta de los viejos llegó hasta el Teatro UC a cargo del artista francés Mohamed El Khatib y la compañía Zirlib. Por su parte, la afamada directora griega Yolanda Markopoulou presentó la pieza de realidad virtual White Dwarf en el GAM con 8 exitosas funciones.

Culturas ancestrales

La reconocida compañía chilena La Patogallina, transportó al público a un viaje con su obra Pachakuna: guardianes de los Andes. Este pasacalle inspirado en las culturas andinas cautivó a espectadores de todas las edades con sus gigantescas esculturas de sus animales sagrados, el cóndor, el puma y la serpiente, que desfilaron por las calles de Antofagasta, Iquique, Mejillones y Rancagua, y en Santiago estuvieron en Lo Espejo, La Granja, Cerro Navia, Estación Central, Lo Prado y El Bosque, desplegando un llamado a reconectar con la naturaleza y reconocer la historia y la cultura andina.

Gracias a una ancestral tradición teatral china con más de 500 años de historia, el espectácilo Zhejiang Wu Opera transportó al público a un universo lleno de color, historias cotidianas, impresionantes acrobacias y melodías vibrantes, con funciones en el Teatro Oriente de Providencia y con presentaciones gratuitas en Pudahuel, La Granja, Buin y San Felipe en la Región de Valparaíso, a las que se sumó una especial aparición del famoso dragón chino en la estación Franklin, parte de la sostenida alianza entre el Metro de Santiago y Fundación Teatro a Mil, que sorprendió a los pasajeros de la red de transporte subterráneo.

El festival finalizó su programación de sala con La historia del Ramayana, obra de danza Kathakali, dirigida por el renombrado maestro M.N. Harikumar, que a través de movimientos precisos, expresiones faciales y música tradicional india, narra la historia del exilio de Sita. El espectáculo tuvo funciones gratuitas en Independencia, Renca, Recoleta, Pudahuel, Lo Prado, La Pintana, Casablanca, ofreció un taller gratuito sobre los fundamentos del Kathakali en la Estación Quinta Normal del Metro de Santiago, y se despidió con dos funciones en el Teatro Ceina de Santiago.

Tocatas Mil: un viaje musical por la diversidad e innovación

El ciclo Tocatas Mil del Festival Internacional Teatro a Mil 2025 presentó 11 conciertos a través de una amplia gama de propuestas musicales, desde el rap y el trap hasta la música clásica contemporánea teniendo al Centro Cultural Gabriela Mistral GAM como espacio de encuentro.

Jacha Inti –palabra Quechua-Aymara que en español significa “Gran Sol”– abrió los fuegos con su folclore andino sanbernardino. La impronta latinoamericana continuó con Gabo Paillao conocido por ser el impulsor de la Brígida Orquesta y su paso por la banda Cómo Asesinar a Felipes. Antonio Monasterio Ensamble, nombre protagónico de la escena porteña, entregó buenas dosis de música acústica de colores diversos que van desde el folclore a las músicas del mundo. Subhira se hizo presente para compartir su música y parte de su investigación sonora por las músicas étnicas. Tocatas Mil también contó con Angela Acuña, cellista y compositora de formación clásica, la compositora pop intimista Camila Bañados, la instrumentista y cantante Elizabeth Morris, el lanzamiento del álbum Arder de Tomás González y el espectáculo Transparence (Chile-Alemania) de Pablo Garretón & Ensemble Electronic ID, que explora los cuestionamientos al algoritmo de internet a través de una pieza multimedial

que mezcla videomapping y música electrónica en vivo.

Platea 25: Un puente entre culturas y artistas

La semana de programadores del festival, Platea 25, concluyó con éxito consolidando su posición como la plataforma para la circulación de las artes escénicas más importante de Latinoamérica, reuniendo a más de 340 profesionales provenientes de 33 países, quienes durante una semana establecieron contactos y exploraron nuevas oportunidades de colaboración.

En este marco se inauguró Escena conecta, donde se profundizó en la diversidad creativa de un país o región en el mundo, este año fue Brasil, gracias al acuerdo firmado en 2024 con la Fundación Nacional de las Artes de Brasil (Funarte). En esa misma línea, se firmó un nuevo acuerdo de colaboración entre Teatro a Mil y Teatros del Canal de la Comunidad de Madrid, España, y con la Oficina Nacional de Difusión Artística (Onda) de Francia, para el intercambio de conocimientos y la circulación.

También, en esta edición, se materializó Escena Abierta, un espacio de pitching dedicado a productores de todo el mundo que buscan una puerta de entrada a los circuitos latinoamericanos para sus creaciones. También se implementaron las Citas Creativas, un nuevo sistema informático para agendar reuniones de manera fácil y transversal entre todos los participantes. Finalmente, se realizó una jornada de visionado de pitch y work in progress en Valparaíso, en línea con el trabajo de descentralización que impulsa el festival.

LAB Escénico: Conexión entre el arte y la comunidad

En total se realizaron 137 actividades entre talleres conversatorios y residencias artísticas. Crédito: Ramiro Contreras – Teatro a Mil.

Teatro a Mil 2025 presentó la versión 12 del programa LAB Escénico, una iniciativa que busca acercar las artes escénicas al público de todas las edades y regiones del país. A través de 137 actividades como talleres, conversatorios, proyecciones cinematográficas y residencias artísticas, se convirtió en un espacio de encuentro y reflexión, donde artistas y público pudieron dialogar sobre temas relevantes y explorar nuevas formas de expresión artística desde Antofagasta hasta Magallanes. Los más pequeños pudieron participar en talleres y espectáculos diseñados especialmente para ellos con el área Pequeñas Audiencias.

Además, el programa incluyó proyecciones de cine, como el documental REAS de Lola Arias, residencias artísticas, foros públicos y conversaciones post función, talleres y clases abiertas impartidas por destacadas/os artistas como Eurípides Laskaridis de la compañía OSMOSIS (Grecia), Yaron Lifschitz de Circa (Australia), Mohamed El Khatib (Francia), entre otras/os.