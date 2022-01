Patricio Mora, Camila Wirsching y Magdalena Radrigán,

Fundación Proyecta Memoria.

Andrés Pereira C., Investigador Adjunto CIGIDEN.

Incendios como el del campamento Laguna Verde en Iquique, o el incendio forestal en Castro, ocurridos con solo un mes de diferencia entre ellos, dejan un dramático saldo de 220 viviendas destruidas y casi un millar de personas damnificadas. Tragedias (no solo) humanas nos recuerdan una vez más que los desastres, lejos de ser “naturales” o “accidentales”, son inherentemente sociales y políticos.

En Chile existe una histórica alza de familias que viven en campamentos, agudizada en los últimos años —entre otros factores— por la desigualdad territorial como faceta espacial del actual modelo de desarrollo: ese ha sido el verdadero desastre. Según el informe de TECHO Chile y Fundación Vivienda publicado en marzo del año recién pasado, 81.643 familias viven en 969 campamentos en nuestro país; la cifra más alta desde 1996. El documento revela, además, que la falta de agua sigue siendo el principal factor crítico y que solo un 6,72% de estos campamentos cuenta disponibilidad formal al agua potable. ¿Cómo se enfrenta un incendio sin siquiera acceso a una red de abastecimiento hídrico?

Los recientes incendios mencionados presentan un patrón común: la ocurrencia en poblaciones vulnerabilizadas y escenarios multiamenazas; condiciones que derivan en catástrofes que dados el nivel de información y conocimientos disponible resultan ser bastante previsibles. Las características del lugar donde estaba emplazado el campamento en Iquique —en ese sentido, muy similar a las cientos de tomas en Chile— hacían inviable el trabajo de bomberos en caso de incendio, y eso se sabía de antemano.

Salvar vidas

La fórmula ideológica bajo la cual el Estado “privatizó” y de cierta manera “‘institucionalizó” el riesgo de desastres, ha dejado en la más absoluta exposición y abandono a cientos de comunidades, en un contexto de progresivo estrés de factores que lo intensifican: —sequía, aluviones, remoción en masa, olas de calor, desplanificación urbana, déficit urbano-habitacional, entre otros—.

Dicho paradigma no se sostiene más. Pero no se trata solo de desplazar el enfoque de la gestión del desastre desde lo reactivo a lo preventivo, desde lo privado a lo colectivo, sino también de imprimir el carácter de urgencia a un decidido abordaje integral y sistémico de gobernanza y educación para efectivamente reducir los riesgos, evitar desastres y salvar vidas. Sobre todo, porque las vidas más expuestas son aquellas más precarizadas por el modelo de maldesarrollo, siendo sometidas constantemente a un ciclo de tragedia, lamento y olvido que no deja de reproducirse.

Nueva Constitución

Es por ello que resulta indispensable que la nueva Constitución consagre el derecho a vivir en territorios dignos, seguros y sustentables, desafío que se vuelve urgente ante la emergencia climática a la que nos que enfrentamos. Sus consecuencias serán sin duda más recurrentes, de mayor intensidad y extensión.

Una carta magna que marque las coordenadas correctas para avanzar con memoria, educación, ciencia y conocimientos locales en la adaptación, prevención y mitigación de estos efectos puede, sin duda, salvar vidas. Sin embargo, para esto, un gobierno decidido a encarar esta complejidad no necesita esperar una nueva constitución ni acuerdos parlamentarios. Gestionar y ejecutar con voluntad política y énfasis territorial los recursos institucionales disponibles, es un muy buen comienzo para abandonar la espectralidad estatal, recomponer la relación con las comunidades locales, restituir su relevancia en la toma de decisiones que las implican y activar las sinergias entre actores involucrados en los riesgos inminentes. Porque así como los desastres son inherentemente políticos, la reducción de su riesgo también lo es. Llegó la hora de actuar.