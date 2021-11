La edil explicó las razones de su rechazo al evento, sus próximos pasos a seguir y por qué considera que el Parque O'Higgins ha sufrido un daño "irreparable". "Lollapalooza no está dirigido a los vecinos de Santiago. Ese festival no es para la comuna. Sabemos los sectores de la ciudad que pueden asistir con esos precios", señaló.

A días de haber criticado públicamente su realización y de haber dado a conocer el “rechazo” de la sesión de comisiones de la Municipalidad de Santiago al festival Lollapalooza 2022, Rosario Carvajal, concejala por el Partido Igualdad, profundizó en su postura contra el evento que, hasta el momento, se realizará los días 18, 19 y 20 de marzo del próximo.

En sus descargos, la presidenta de las comisiones de “Barrios, Patrimonio y Desarrollo Urbano” y “Cultura y Artes” aludió al “detrimento persistente y progresivo del Parque O’Higgins” (lugar donde se realiza Lollapalooza hace 10 años), citando un informe de la Contraloría General de la República a raíz del festival de 2019.

Según Carvajal, las irregularidades datan de la administración del exalcalde Felipe Alessandri, periodo en que se habrían otorgado los permisos para la versión 2019 a pesar que Lotus, la productora a cargo, no habría contado con el documento respectivo del Consejo de Monumentos Nacionales, “requerido en virtud de la intervención en el recinto”.

Otra arista alude a una supuesta cifra impaga de parte de Lotus al municipio, en razón de los daños efectuados al parque durante la cita ($90.316.500), y la no constatación del Plan de Manejo Integral de la Zona Típica por parte de la municipalidad.

“Todos estos años he participado en jornadas de defensa del Parque O’Higgins. Los vecinos se han movilizado denunciando el mal uso de ciertas empresas, y no sólo sobre Lollapalooza… Con la pandemia, hay mayor conciencia de la valoración de estos espacios. Y eso se profundizó. Ir a nuestras plazas es un privilegio después de tanto encierro”, cuenta Carvajal a BioBioChile.

En la misma línea, la organización comunal Barrio Rondizzoni, con apoyo de la concejala, convocó a un “acto artístico y cultural por la defensa del Parque O’Higgins” para este domingo 7 de noviembre a las 10:00, en el respectivo acceso Rondizzoni.

(P): ¿Cuál es el vínculo entre esta organización, Barrio Rondizzoni, y la reciente candidatura de la alcaldesa Irací Hassler? El acto ha sido difundido por la cuenta de la organización Alcandía Constituyente, conformada alrededor de su campaña.

(R) El primer cabildo de Alcaldía Constituyente se realizó en el Parque O’Higgins con apoyo de esta organización, Barrio Rondizzoni, que fue parte de todo el proceso de Alcaldía Constituyente, de las primerias, de la construcción del programa. Programa que cuenta con capítulos de patrimonio, que redactamos entre todas y todos, sobre la defensa de áreas verdes contra estas empresas y megaeventos. Entonces aquí hay un compromiso programático por parte de la alcaldesa, además del pronunciamiento de Contraloría, que es producto de una fiscalización que yo solicité.

(P): ¿Hay un compromiso para terminar con el Parque O’Higgins como centro de eventos, o para sacar a Lollapalooza del parque?

(R): No es una situación particular con Lollapalooza, sino con los malos usos y este modelo de negocios de centro de eventos: Movistar (Arena), Formula E, Fantasilandia, donde se ha beneficiado a las empresas por sobre la comunidad y las áreas verdes. No es algo contra los privados; bienvenidos los privados. Pero se tienen que someter a los intereses de la comunidad en resguardo del parque (…). La alcaldesa cuando era concejal participó de todas las actividades de defensa del parque, así que tiene todos los antecedentes, además del compromiso programático que elaboramos como Alcaldía Constituyente.

(P): ¿Ha tomado contacto con la alcaldesa en estos días por este tema?

(R): No, pero sí la alcaldesa sostuvo una reunión el domingo con las organizaciones del sector, y el viernes pasado con las organizaciones de vecinos, y todas están por el rechazo. Estaba recogiendo todos los antecedentes para tener un pronunciamiento definitivo. Pero si ya tiene el rechazo de la comunidad, un compromiso programático, y hay un pronunciamiento de Contraloría y ahora un pronunciamiento de 7 concejalías de 10… Un concejal se abstuvo. La amplia mayoría rechaza esta actividad, no por el festival en sí, sino por el daño que provoca. Feliz que el festival se pueda realizar en otro lugar de la Región Metropolitana. Pero en el Parque O’Higgins, hoy no es posible.

(P): En diálogo con BioBioChile, Sebastián de la Barra, director y promotor de Lotus, señaló que esta semana tomaría contacto con los concejales de Santiago para explicar la propuesta de la productora sobre el Parque O’Higgins; la misma de la que ya habría sido entregada a Irací Hassler. ¿Conoce dicha propuesta?

(R): No la conozco. Solamente recibí un correo esta mañana (jueves) donde hacen anuncios muy generales, y donde no me piden reunión por Ley de Lobby, entonces yo no puedo atender, porque son un grupo de interés. Si quieren entrevistarse con autoridades, tienen que pedirlo por Ley de Lobby… Me llama la atención esta falta de rigurosidad de la empresa. Parece que se acostumbra a no sacar los permisos, a generar esta presión mediática, y este lobby.

(P): ¿Ha ido al festival Lollapalooza en alguna de sus 9 versiones en Chile?

(R): No. He concurrido previo y después, constatando la situación del parque, lo mismo con Fórmula E, lo mismo que con el Parque Forestal… Sería inconsecuente que fuera si no estoy a favor de una actividad que destruye el área. Iría en función de fiscalización, pero no se nos permite. Tendría que pagarme la entrada (ríe).

(P): ¿En estos dos periodos como concejala no ha recibido entradas de cortesía para acudir al festival?

(R): Sí, se las entrego a las organizaciones que puedan darle un uso, así como entrego todos los beneficios que llegan a la concejalía. A los vecinos. Yo nunca he ocupado esas entradas. Para ser coherente, las entrego… Además, con los valores que tiene ese festival, claramente no está dirigido a los vecinos de Santiago, que están con ollas comunes, cesantía y crisis económicas. Un festival que tiene valores de 180 mil pesos no está claramente dirigido a los vecinos de Santiago. Ese festival no es para la comuna de Santiago. Sabemos los sectores de la ciudad que pueden asistir con esos precios.

(P): ¿Cómo se altera la vida de los vecinos del parque con el festival?

(R): Los residentes del sector no pueden entrar al parque, se interrumpe el tránsito, tienen que soportar las pruebas de sonido, hay un impacto en la calidad de vida. Todo esto en un parque que antes de la pandemia tenía una actividad constante de megaeventos.

(P): ¿Valora el aporte cultural y patrimonial de este festival a Santiago? En 2011, The New York Times definió a la capital como un “destino imperdible”, entre otros motivos, por la llegada de Lollapalooza a la ciudad, la prima salida al extranjero de su historia. Y esto sin tomar en cuenta el factor turístico. ¿Reconoce estos aspectos como “beneficios” para la comuna de Santiago?

(R): Acá no estamos discutiendo la importancia del festival. El beneficio para la comuna son 137 millones que dejamos de percibir como municipio (Fórmula E y Lotus, según informe de Contraloría), y el daño irreparable a un patrimonio que es monumento nacional. Es una discusión parecida a lo de Fórmula E. Se habla de cultura, de deportes, pero son empresas, no es una actividad gratuita. Sin embargo, no dejo de valorar la importancia. Por eso ojalá la empresa pueda buscar un lugar para apoyar la Región Metropolitana. Hay muchas municipalidades que estarían disponibles. Deben ser muy favorables las ganancias económicas para que el festival sea en el Parque O’Higgins. ¿Por qué no buscar una alternativa?

En los próximos días, saldrá a la luz el pronunciamiento oficial de los concejales sobre la realización de Lollapalooza 2022. Aquel, pasaría a sesión el próximo miércoles. “Es un pronunciamiento que no es vinculante con lo que resuelva la alcaldía y administración. Ellos tienen la facultad legal para otorgar permisos y arriendos; los comodatos y las concesiones pasan por el Concejo Municipal… Queremos dar una señal política a las organizaciones”.